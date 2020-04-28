Он добавил, что сейчас регион ждёт поставку новых аппаратов.

— Как только аппараты будут поступать, мы будем те возвращать. В больницах сейчас остаётся ровно столько аппаратов ИВЛ, сколько необходимо для того, чтобы оказать максимально всю необходимую помощь тем пациентам, которые поступают. Это ситуация вынужденная и временная. Но мы не можем не исполнять наших нормативных документов. Надеюсь, что большинство этих аппаратов не понадобиться, так как у нас сейчас всего 5 человек (по данным оперштаба на 10 утра 28 апреля на ИВЛ было 8 человек — прим.ред) находится на ИВЛ, — добавил Хальзов.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 26 апреля подписал приказ о том, что больницы региона должны передать областному кардиологическому диспансеру аппараты ИВЛ. В списке 30 медучреждений, в общей сложности им придется отдать кардиодиспансеру во временное пользование 113 аппаратов искусственной вентиляции легких.