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ИВЛ нужны для инфекционных стационаров города

ИВЛ нужны для инфекционных стационаров города

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объяснил, почему приказал забрать у больниц региона 113 ИВЛ — аппараты нужны для создания минимального запаса для борьбы с коронавирусом.

— Они изымаются в соответствии с рекомендациями по открытию общего инфекционного коечного фонда, который необходимо задействовать для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Есть стандарт, который говорит о том, какое количество необходимо иметь оборудования ИВЛ. Поэтому мы создаем сегодня минимальный запас в соответствии с этой разнарядкой, — объяснил министр.

Он добавил, что сейчас регион ждёт поставку новых аппаратов.

— Как только аппараты будут поступать, мы будем те возвращать. В больницах сейчас остаётся ровно столько аппаратов ИВЛ, сколько необходимо для того, чтобы оказать максимально всю необходимую помощь тем пациентам, которые поступают. Это ситуация вынужденная и временная. Но мы не можем не исполнять наших нормативных документов. Надеюсь, что большинство этих аппаратов не понадобиться, так как у нас сейчас всего 5 человек (по данным оперштаба на 10 утра 28 апреля на ИВЛ было 8 человек — прим.ред) находится на ИВЛ, — добавил Хальзов.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 26 апреля подписал приказ о том, что больницы региона должны передать областному кардиологическому диспансеру аппараты ИВЛ. В списке 30 медучреждений, в общей сложности им придется отдать кардиодиспансеру во временное пользование 113 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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