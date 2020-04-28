Масочный режим в Новосибирске — обязательный или рекомендательный? Разбираемся, оштрафуют ли вас

— Попрошу сегодня подготовить соответствующее распоряжение, я его подпишу немедленно, о введении обязательного режима ношения масок при посещении жителями Новосибирской области, гражданами, которые здесь у нас находятся, магазинов, других объектов с массовым скоплением людей и общественного транспорта.

А что написано в документе?

Вечером того же дня губернатор подписал постановление № 66 , в котором говорится о внесении изменений в предыдущее постановление — № 43 от 27 марта 2020 года. В новом документе указано, что нужно дополнить старый словами «соблюдать масочный режим», и перечисляется список мест, где этому нужно следовать. Но все эти изменения внесли в пункт 8 постановления № 43 , который носил рекомендательный характер.

То есть постановление лишь рекомендует носить маски, поэтому если вы выйдете на улицу без маски, то вас никто не оштрафует (если, конечно, вы не нарушаете режим самоизоляции). Но к рекомендациям всё же стоит прислушаться.

И как на самом деле?

Информацию о том, что характер постановления о масочном режиме действительно рекомендательный, журналисту НГС подтвердил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства Сергей Нешумов.