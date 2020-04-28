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Масочный режим в Новосибирске — обязательный или рекомендательный? Разбираемся, оштрафуют ли вас

Мы изучили документ, который подписал губернатор, и уточнили у его помощников, как на самом деле

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Одноразовые маски нужно менять каждые два часа

Одноразовые маски нужно менять каждые два часа

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о введении масочного режима в регионе. Документ смутил многих новосибирцев: накануне глава региона говорил, что режим будет обязательным, а в постановлении такой формулировки нет. Будут ли штрафовать новосибирцев без масок и что на самом деле обозначает этот документ, разбираемся вместе.

Что сказал губернатор?

На оперативном совещании 27 апреля Андрей Травников, обращаясь к министру здравоохранения НСО Константину Хальзову, сказал следующее:

— Попрошу сегодня подготовить соответствующее распоряжение, я его подпишу немедленно, о введении обязательного режима ношения масок при посещении жителями Новосибирской области, гражданами, которые здесь у нас находятся, магазинов, других объектов с массовым скоплением людей и общественного транспорта.

А что написано в документе?

Вечером того же дня губернатор подписал постановление № 66, в котором говорится о внесении изменений в предыдущее постановление — № 43 от 27 марта 2020 года. В новом документе указано, что нужно дополнить старый словами «соблюдать масочный режим», и перечисляется список мест, где этому нужно следовать. Но все эти изменения внесли в пункт 8 постановления № 43, который носил рекомендательный характер.

То есть постановление лишь рекомендует носить маски, поэтому если вы выйдете на улицу без маски, то вас никто не оштрафует (если, конечно, вы не нарушаете режим самоизоляции). Но к рекомендациям всё же стоит прислушаться.

И как на самом деле?

Информацию о том, что характер постановления о масочном режиме действительно рекомендательный, журналисту НГС подтвердил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства Сергей Нешумов.

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на брифинге с журналистами сегодня также дал комментарий по масочному режиму.

— В первую очередь это вопрос не правового поля, а обеспечения безопасности себя и окружающих, — отметил Константин Хальзов. — Правильно, что принято данное распоряжение губернатора.

Что еще сказал Хальзов — читайте тут.

Мы собрали мнения новосибирцев на этот счёт и посчитали, во сколько обойдётся ношение масок: спойлер — дорого.

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коронавирус в Новосибирскемасочный режиммаскиКонстантин ХальзовАндрей Травников
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