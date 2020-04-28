В Новосибирской области подтверждено еще 60 случаев коронавируса.



«Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 53 пациента выздоровели, 4 скончались. В отделениях реанимации находятся 34 человека, в том числе 8 человек — на ИВЛ», — говорится в сообщении оперштаба.

В детской больнице 86 детей с подозрением на COVID-19, среди них дети с подтвержденным диагнозом.

— Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 544, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 4 человека — в Черепановскую ЦРБ, 1 — в Сузунскую, — сообщили в оперштабе.