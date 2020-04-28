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Тема дня Опять рекорд: 60 заболевших за сутки
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8 человек сейчас на ИВЛ

8 человек сейчас на ИВЛ

В Новосибирской области подтверждено еще 60 случаев коронавируса.

«Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 53 пациента выздоровели, 4 скончались. В отделениях реанимации находятся 34 человека, в том числе 8 человек — на ИВЛ», — говорится в сообщении оперштаба.

В детской больнице 86 детей с подозрением на COVID-19, среди них дети с подтвержденным диагнозом.

— Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 544, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 4 человека — в Черепановскую ЦРБ, 1 — в Сузунскую, — сообщили в оперштабе.

Всего в регионе проведено 27 053 теста на коронавирусную инфекцию.

Недавно министр здравоохранения региона объяснил резкий всплеск заболеваемости тем, что медики стали делать больше тестов. А треть заболевших в регионе не имела симптомов.

А накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о введении масочного режима в регионе. Документ смутил многих новосибирцев: накануне глава региона говорил, что режим будет обязательным, а в постановлении такой формулировки нет. Будут ли штрафовать новосибирцев без масок и что на самом деле обозначает этот документ, читайте тут.

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