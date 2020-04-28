Ещё 9 сотрудников новосибирских медучреждений заразились коронавирусной инфекцией

В Новосибирской области увеличилось количество сотрудников медучреждений, заразившихся коронавирусной инфекцией. Свежие данные сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Если накануне было известно о 52 заболевших COVID-19 сотрудниках медицинской сферы, то сейчас их 61.
Среди новых выявленных трое — медицинские работники, шесть — вспомогательный персонал.
В частности, один из случаев выявлен в больнице РЖД. Других медучреждений Хальзов сегодня не назвал.
А в список организаций, у сотрудников которых нашли коронавирусную инфекцию, озвученный вчера, вошли: станция скорой медицинской помощи, больницы № 11 и 25, горбольница № 1, областная больница, Черепановская ЦРБ, ЦКБ Академгородка, поликлиники № 2, 21, 22, 19.
По информации источника НГС, среди заболевших сотрудников есть и стоматолог из амбулатории поликлиники № 14 в Нижней Ельцовке. Первая информация об этом появилась еще на прошлой неделе. Ни амбулатория, ни сама поликлиника не закрыты на карантин. Прокомментировать факт заболевания сотрудника в учреждении отказались.
На прошлой неделе массажист заявил о вспышке коронавируса в поликлинике № 22 и рассказал о её работе. Такое же заявление сделал и сотрудник скорой помощи.