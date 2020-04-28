Зачем из больниц забирают аппараты ИВЛ? Когда ждать пика? Отвечает министр здравоохранения

Добрый день. Меня зовут Александра Бруня и сегодня я, вместе с коллегой Екатериной Евстафьевой, буду вести эту онлайн-трансляцию с брифинга министра. Присоединяйтесь!
До мероприятия остаётся чуть меньше 10 минут.
По данным оперштаба, на 10 утра 28 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 60 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это новый рекорд для региона.
Министр немного задерживается.
Брифинг начался.
Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 53 пациента выздоровели, 4 скончались.
Про масочный режим.
— В первую очередь это вопрос не правового поля, а обеспечения безопасности себя и окружающих, — отметил Хальзов. — Правильно, что принято данное распоряжение губернатора.
— Медицинские работники с коронавирусом все находятся в стационаре. Отношение ничем не отличается от обычных пациентов, — рассказал Хальзов.
Пациентов с коронавирусом можно сейчас поделить на три группы:
35 % — бессимптомные;
25 % — с внебольничными пневмониями;
45 % — с симптомами ОРВИ.
В регионе сейчас коронавирусной инфекцией болеет 61 медицинский работник. Новых выявлено: 3 — медицинские работники, 6 — вспомогательный персонал.
По поводу перевода 113 ИВЛ в кардиодиспансер министр сказал, что эта вынужденная мера. Когда в регион поступят закупленные новые аппараты, то взятые у больниц ИВЛ вернут на место.
Министр напомнил, что Госпиталь ветеранов войн № 2 работает сейчас как инфекционный стационар.
В больнице РЖД был выявлен случай коронавируса.
В Новосибирске 30 апреля ждут рейс из Душанбе.
На этом брифинг завершился. Спасибо, что были с нами! Берегите себя.