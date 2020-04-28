Зачем из больниц забирают аппараты ИВЛ? Когда ждать пика? Отвечает министр здравоохранения

Добрый день. Меня зовут Александра Бруня и сегодня я, вместе с коллегой Екатериной Евстафьевой, буду вести эту онлайн-трансляцию с брифинга министра. Присоединяйтесь!

До мероприятия остаётся чуть меньше 10 минут.