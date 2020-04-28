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Тема дня Опять рекорд: 60 заболевших за сутки
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Зачем из больниц забирают аппараты ИВЛ? Когда ждать пика? Отвечает министр здравоохранения

Константин Хальзов на брифинге рассказал о ситуации в регионе с коронавирусом

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Константин Хальзов на брифинге рассказывает о ситуации в регионе с коронавирусом

Константин Хальзов на брифинге рассказывает о ситуации в регионе с коронавирусом

В этот вторник, 28 апреля, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. Мы вели прямой эфир в нашем аккаунте Instagram. Здесь вы можете прочитать текстовую расшифровку основных тезисов.

Александра Бруня

Добрый день. Меня зовут Александра Бруня и сегодня я, вместе с коллегой Екатериной Евстафьевой, буду вести эту онлайн-трансляцию с брифинга министра. Присоединяйтесь!

До мероприятия остаётся чуть меньше 10 минут.

Александра Бруня

По данным оперштаба, на 10 утра 28 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 60 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это новый рекорд для региона.

Александра Бруня

Министр немного задерживается.

Александра Бруня

Брифинг начался.

Александра Бруня

Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 53 пациента выздоровели, 4 скончались.

Александра Бруня

Про масочный режим.

— В первую очередь это вопрос не правового поля, а обеспечения безопасности себя и окружающих, — отметил Хальзов. — Правильно, что принято данное распоряжение губернатора.

Александра Бруня

— Медицинские работники с коронавирусом все находятся в стационаре. Отношение ничем не отличается от обычных пациентов, — рассказал Хальзов.

Александра Бруня

Пациентов с коронавирусом можно сейчас поделить на три группы:

35 % — бессимптомные;

25 % — с внебольничными пневмониями;

45 % — с симптомами ОРВИ.

Александра Бруня

В регионе сейчас коронавирусной инфекцией болеет 61 медицинский работник. Новых выявлено: 3 — медицинские работники, 6 — вспомогательный персонал.

Александра Бруня

По поводу перевода 113 ИВЛ в кардиодиспансер министр сказал, что эта вынужденная мера. Когда в регион поступят закупленные новые аппараты, то взятые у больниц ИВЛ вернут на место.

Александра Бруня

Министр напомнил, что Госпиталь ветеранов войн № 2 работает сейчас как инфекционный стационар.

Александра Бруня

В больнице РЖД был выявлен случай коронавируса.

Александра Бруня

В Новосибирске 30 апреля ждут рейс из Душанбе.

Александра Бруня

На этом брифинг завершился. Спасибо, что были с нами! Берегите себя.

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коронавирус в НовосибирскесамоизоляцияпандемияКонстантин ХальзовМинздрав Новосибирской области
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