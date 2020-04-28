В Новосибирске ввели масочный режим. Сначала обязательный, потом выяснилось, что всё же рекомендательный. Тем не менее, губернатор подписал постановление, а министр здравоохранения региона заявил, что ношение масок — вопрос не правового поля, а «обеспечения безопасности себя и окружающих».



Мы решили посмотреть, следуют ли новосибирцы новым правилам. Наш фотограф прошелся утром по улицам и вот, что увидел.