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В защитных масках ходят далеко не все

В защитных масках ходят далеко не все

В Новосибирске ввели масочный режим. Сначала обязательный, потом выяснилось, что всё же рекомендательный. Тем не менее, губернатор подписал постановление, а министр здравоохранения региона заявил, что ношение масок — вопрос не правового поля, а «обеспечения безопасности себя и окружающих».

Мы решили посмотреть, следуют ли новосибирцы новым правилам. Наш фотограф прошелся утром по улицам и вот, что увидел.

Оказалось, глобально ничего не изменилось: кто-то ходит в масках, кто-то нет

Оказалось, глобально ничего не изменилось: кто-то ходит в масках, кто-то нет

Согласно постановлению Андрея Травникова, маски нужно носить в общественных местах и транспорте&nbsp;

Согласно постановлению Андрея Травникова, маски нужно носить в общественных местах и транспорте 

А также на остановках и в такси

А также на остановках и в такси

В автобусах маски надевают не все&nbsp;

В автобусах маски надевают не все 

Ранее МЧС сообщало, что на улице носить медицинские маски <a href="https://news.ngs.ru/more/69096556/" target="_blank" class="_">нецелесообразно</a>&nbsp;

Ранее МЧС сообщало, что на улице носить медицинские маски нецелесообразно 

Некоторые не носят маски просто потому, что не могу найти их в аптеках. С февраля аптечные сети&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/2366873/" target="_blank" class="_">заявляют о дефиците</a>

Некоторые не носят маски просто потому, что не могу найти их в аптеках. С февраля аптечные сети заявляют о дефиците

А здесь <a href="https://news.ngs.ru/more/69094672/" target="_blank" class="_">мы разбирали</a>, какие маски имеют смысл, а какие нет

А здесь мы разбирали, какие маски имеют смысл, а какие нет

Также мы посчитали, сколько примерно денег придется теперь тратить новосибирцам на покупку масок — смотрите расчет.

Мы следим за ситуацией в городе в режиме онлайн. За последние сутки в Новосибирске зарегистрировали ещё 60 случаев заражения коронавирусом.

Недавно стало известно, что в Новосибирской области увеличилось количество сотрудников медучреждений, заразившихся коронавирусом. Свежие данные сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Если накануне было известно о 52 заразившихся коронавирусом сотрудников медицинской сферы, то сейчас их 61.

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коронавирус в НовосибирскемаскизащитапрофилактикаАндрей Травников
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