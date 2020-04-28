В Новосибирске ввели масочный режим. Сначала обязательный, потом выяснилось, что всё же рекомендательный. Тем не менее, губернатор подписал постановление, а министр здравоохранения региона заявил, что ношение масок — вопрос не правового поля, а «обеспечения безопасности себя и окружающих».
Мы решили посмотреть, следуют ли новосибирцы новым правилам. Наш фотограф прошелся утром по улицам и вот, что увидел.
Также мы посчитали, сколько примерно денег придется теперь тратить новосибирцам на покупку масок — смотрите расчет.
Мы следим за ситуацией в городе в режиме онлайн. За последние сутки в Новосибирске зарегистрировали ещё 60 случаев заражения коронавирусом.
Недавно стало известно, что в Новосибирской области увеличилось количество сотрудников медучреждений, заразившихся коронавирусом. Свежие данные сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Если накануне было известно о 52 заразившихся коронавирусом сотрудников медицинской сферы, то сейчас их 61.