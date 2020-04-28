«Хотели доказать, что я чмо из народа»: суд оштрафовал пенсионера за солнечные ванны во время карантина

У Александра Соснина — прогрессирующий хронический артроз, облегчить который, по его словам, могут солнечные ванны. Люди с таким заболеванием, объясняет мужчина, нуждаются в витамине D3, а он вырабатывается только под ультрафиолетовыми лучами.

Новосибирец даже специально купил дом недалеко от пляжа возле Бугринского моста, чтобы меньше времени терять на дорогу.

— Когда началась вся эта история с вирусом, я сначала загорал в подъезде — я такой загар называю бомжовым. Стоял прямо в тамбуре, но сами понимаете, там много минусов, мне, чтобы хорошо себя чувствовать, всё равно необходимо нормально загорать, — рассказывает Александр Соснин.

20 апреля, в самый первый жаркий весенний день, сибиряк пришёл на пляж.

— Я уединился, ближайшие люди были примерно в 25 метрах от меня, — вспоминает пенсионер. — Лежал спокойно, пока в шестом часу вечера не появилась полиция. Потребовали покинуть пляж. Я начал объяснять, что не отдыхаю, не загораю, а принимаю солнечные ванны, лежу в изоляции. Но им было наплевать на мои объяснения, они в жёсткой форме требовали покинуть пляж. Я даже извинялся, хотя не за что там было извиняться. Там у них уже был принцип доказать, что я какой-то чмо из народа, ещё что-то пытаюсь объяснять, чего-то рот открывать.