«Хотели доказать, что я чмо из народа»: суд оштрафовал пенсионера за солнечные ванны во время карантина

22 апреля Кировский районный суд Новосибирска оштрафовал 61-летнего пенсионера Александра Соснина за солнечные ванны возле Бугринского моста — мужчине придется выплатить 1000 рублей. Кировский суд признал его виновным в административном правонарушении по статье о нарушении режима повышенной готовности (часть 1 статьи 20.6.1
У Александра Соснина — прогрессирующий хронический артроз, облегчить который, по его словам, могут солнечные ванны. Люди с таким заболеванием, объясняет мужчина, нуждаются в витамине D3, а он вырабатывается только под ультрафиолетовыми лучами.
Новосибирец даже специально купил дом недалеко от пляжа возле Бугринского моста, чтобы меньше времени терять на дорогу.
— Когда началась вся эта история с вирусом, я сначала загорал в подъезде — я такой загар называю бомжовым. Стоял прямо в тамбуре, но сами понимаете, там много минусов, мне, чтобы хорошо себя чувствовать, всё равно необходимо нормально загорать, — рассказывает Александр Соснин.
20 апреля, в самый первый жаркий весенний день, сибиряк пришёл на пляж.
— Я уединился, ближайшие люди были примерно в 25 метрах от меня, — вспоминает пенсионер. — Лежал спокойно, пока в шестом часу вечера не появилась полиция. Потребовали покинуть пляж. Я начал объяснять, что не отдыхаю, не загораю, а принимаю солнечные ванны, лежу в изоляции. Но им было наплевать на мои объяснения, они в жёсткой форме требовали покинуть пляж. Я даже извинялся, хотя не за что там было извиняться. Там у них уже был принцип доказать, что я какой-то чмо из народа, ещё что-то пытаюсь объяснять, чего-то рот открывать.
Больше всего пенсионера задело, что на том же пляже находилась компания молодёжи, курившая кальян — к ним у полицейских не было никаких претензий.
— А я не нарушал, массовые мероприятия не организовывал, практически находился в изоляции, в уединении полном, — недоумевает Александр Соснин.
Пенсионера посадили в автозак и прямо с пляжа, в одних шортах, доставили в отдел полиции, где на него составили протокол. Дело передали в Кировский суд, заседание было назначено на 22 апреля.
— Я подготовился, взял в поликлинике справку, что у меня прогрессирующий артроз и мне необходимо применение солнечных ванн, — продолжает Александр Соснин. — С этой справкой пришёл в суд. Но им наплевать на все справки, объяснения. Штраф так и так впаяли.
Пенсионер подчёркивает, что продолжает ходить на пляж, но теперь со справкой из больницы, правда, в то, что она ему поможет при следующей встрече с полицейскими, мужчина не верит.
— Это хорошо, что в суде ещё учли мое положение, что я пенсионер. А пенсии у нас знаете какие? Как будто я на очереди на «Ламборджини», на «Мазерати» стою, не знаю, куда деньги девать, — иронизирует Александр Соснин, потом продолжает уже серьёзно. — Я один живу, вся квартплата, вся коммуналка, всё на мне лежит. Для меня эта тысяча рублей — сумма немаленькая.
Ранее НГС писал историю сибирячки, которая во время карантина пришла в отделение полиции (по просьбе полицейских) и получила протокол за то, что вообще вышла из дома.
Также мы публиковали колонку нашего коллеги Ильи Калинина о палочной системе в полиции: в Сеть слили аудио, на котором начальство заставляет полицейских ловить ежедневно по 8–10 нарушителей режима самоизоляции.