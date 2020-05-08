Мы уже поняли, что масочный режим, введенный в Новосибирске, носит рекомендательный характер. Но некоторые горожане всё же скупают маски — даже по цене 39 рублей за штуку, а гипермаркеты и вовсе перешли к карательным мерам — отказываются обслуживать покупателей без масок. Читатель НГС, руководитель проектной организации Вячеслав Островский, подробно рассказал о разных видах масок и о том, насколько они защищают от вирусов. Далее — от первого лица.
Какие бывают маски?
Есть несколько видов масок и респираторов — FFP1, FFP2, FFP3 и обычные медицинские маски.
Начнём, пожалуй, с респираторов FFP3 — это практически одна из самых серьезных полулицевых масок. Используется медиками в зоне особого заражения и имеет коэффициент эффективности 98,5%.
Сразу за ней идёт респиратор FFP2 — тоже очень хорошая полулицевая маска с коэффициентом эффективности до 95%. Далее FFP1 — до 12%, замыкает нашу таблицу самая дешевая и самая простая медицинская маска.
Носить респиратор FFP3 в повседневной жизни простому жителю бессмысленно, да и очень дорого. Стоимость этой маски доходит на рынке до
Носить респиратор FFP2 в повседневной жизни имеет смысл, если человек хочет защитить не только окружающих от своих бацилл, но и сам хочет защититься от окружающих (если они без маски). Стоимость этой маски доходит на рынке до
Защищают ли простые медицинские маски?
Простые медицинские маски вообще не защищают вас от окружающих вирусов. Однако удерживают в маске те бактерии, которые каждый из нас выдыхает каждую минуту. И не надо говорить, что именно вы не больны! Согласен, ближайшие
Надень маску, спаси ребенка
Я вижу, как правительство пытается растянуть пиковую нагрузку, чтобы дать медикам справиться с поступившими больными. Ведь если одновременно во все учреждения здравоохранения поступят
Если мы все, все без исключения, одновременно наденем маски, самые дешевые, самые простые медицинские маски, то нам удастся остановить распространение вируса от человека к человеку. Подумай о том, что твой поступок спасёт чью-то жизнь! А кто-то другой, надев маску, спасёт твою или твоих детей.
Почти все новосибирцы, за редким исключением, бродят по магазинам без масок. А ведь это то самое общественное место, где передача происходит быстро. Поэтому предлагаю прекращать валять дурака и вход в магазины разрешить только в масках и резиновых перчатках. На входе в каждый магазин собственник этого бизнеса должен поставить сотрудника, который не запускал бы в помещение людей без масок и перчаток. В итоге: хочешь есть — надевай маску!
Кому-то может не повезти
Понятно, что мы не китайцы, и с дисциплиной у нас совсем плохо. Когда говорят, что надо изолироваться, я вижу полные парки людей. Ребята, мы не все бессмертные. Кому-то может не повезти. Давайте отнесёмся ответственно.
Медицинские маски сейчас постепенно заполняют прилавки магазинов и аптек. Я вчера купил 30 масок в белой аптеке по 27 рублей за штуку. Раздал часть своим на работе, знакомым и родителям. Ребята, бизнесмены, давайте в это сложное время подумаем не только о себе, но и о тех, кто эти маски купить просто не может. Я понимаю, что это обязанность нашей власти. Но в сложные времена и губернатор, и мэр как-то не спешат о нас заботиться. Проще потратить миллион рублей на маски, чем потратить десять миллиардов на больницы.
Согласны с автором?
А как вы считаете, нужно ли всем подряд носить маски в общественных местам? Стоит ли ограничить доступ людей без масок к супермаркетам? Делитесь своим мнением в комментариях.
Что еще почитать про масочный режим
Журналист НГС Лиза Пичугина выяснила, сколько на самом деле стоит маска, которую в аптеках продают по 30–40 рублей. И разобралась, почему муниципальные аптеки закупили маски в 4 раза дороже, чем прокуратура.
А обозреватель Стас Соколов на себе проверил соблюдение масочного режима в Новосибирске — вот что из этого вышло.
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