Если мы все, все без исключения, одновременно наденем маски, самые дешевые, самые простые медицинские маски, то нам удастся остановить распространение вируса от человека к человеку. Подумай о том, что твой поступок спасёт чью-то жизнь! А кто-то другой, надев маску, спасёт твою или твоих детей.

Почти все новосибирцы, за редким исключением, бродят по магазинам без масок. А ведь это то самое общественное место, где передача происходит быстро. Поэтому предлагаю прекращать валять дурака и вход в магазины разрешить только в масках и резиновых перчатках. На входе в каждый магазин собственник этого бизнеса должен поставить сотрудника, который не запускал бы в помещение людей без масок и перчаток. В итоге: хочешь есть — надевай маску!

Кому-то может не повезти

Понятно, что мы не китайцы, и с дисциплиной у нас совсем плохо. Когда говорят, что надо изолироваться, я вижу полные парки людей. Ребята, мы не все бессмертные. Кому-то может не повезти. Давайте отнесёмся ответственно.

Медицинские маски сейчас постепенно заполняют прилавки магазинов и аптек. Я вчера купил 30 масок в белой аптеке по 27 рублей за штуку. Раздал часть своим на работе, знакомым и родителям. Ребята, бизнесмены, давайте в это сложное время подумаем не только о себе, но и о тех, кто эти маски купить просто не может. Я понимаю, что это обязанность нашей власти. Но в сложные времена и губернатор, и мэр как-то не спешат о нас заботиться. Проще потратить миллион рублей на маски, чем потратить десять миллиардов на больницы.

