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Авария произошла прошлым вечером

Авария произошла прошлым вечером

Прошлым вечером, 27 апреля, автомобиль «Тойота Спасио» опрокинулся на 43 км дороги из рабочего посёлка Маслянино в Черепаново. Водитель погиб.

Об обстоятельствах трагедии сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Около 17.30 водитель автомобиля «Тойота Спасио» 1963 года рождения, следовавший в сторону г. Черепаново, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте, — говорится на сайте ведомства.

Автомобиль опрокинулся на дороге в Черепаново

Автомобиль опрокинулся на дороге в Черепаново

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, что на прошлой неделе три машины столкнулись на Гусинобродском шоссе — один человек погиб.

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