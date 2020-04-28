Прошлым вечером, 27 апреля, автомобиль «Тойота Спасио» опрокинулся на 43 км дороги из рабочего посёлка Маслянино в Черепаново. Водитель погиб.



Об обстоятельствах трагедии сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Около 17.30 водитель автомобиля «Тойота Спасио» 1963 года рождения, следовавший в сторону г. Черепаново, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте, — говорится на сайте ведомства.