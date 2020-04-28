За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали
За за сутки зарегистрированы 643 человека с ОРВИ и гриппом, а госпитализированы 25 человек.
Что произошло в городе за день:
- в Новосибирской области планируют продлить режим дистанционного обучения. Об этом на оперативном совещании сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников;
- в Новосибирской области в два раза выросло число пациентов с коронавирусом, которые находятся на ИВЛ. По данным на 27 апреля, таких человек 6;
- губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах медикам и иным работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом: они будут получать примерно от 6,5 тысячи до 100 тысяч рублей в месяц;
- наши читатели рассказали нам о наборах, которые им выдали в качестве сухпайка для школьников. В нашей подборке вы можете увидеть фото реальных наборов;
- в мировом рейтинге Россия переместилась на девятую строчку, оставив позади себя Китай (83,9 тысячи заражений), с которого и началась пандемия коронавируса. Посмотрите на свежую статистику;
- днем 27 апреля в Кировском районном суде пришлось остановить заседания из-за самочувствия подсудимого, который заявил, что у него есть симптомы коронавируса;
- новосибирские парки и скверы начали закрывать постепенно еще на прошлой неделе — одним из первых стал Нарымский сквер, в котором появились оградительные ленты и объявления, напоминающие о наказании за нарушение. Но, несмотря на многочисленные ленты, обвивающие деревья, жители города всё равно стараются проникнуть на запретные территории — пройти под лентой, сорвать ее или переступить. Как это происходит — снял наш фотокорреспондент Александр Ощепков;
- военные почти достроили многофункциональный медцентр для лечения больных коронавирусом — они полностью смонтировали кровлю. Первый этап должен быть завершён к 30 апреля. Ещё две недели заложено на финальную отделку и установку оборудования;
- власти Новосибирской области сообщили о 52 случаях заражения коронавирусной инфекцией у сотрудников медорганизаций, включая немедицинский персонал;
- губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о введении масочного режима в регионе. Еще до введения масочного режима новосибирцы уже делились мнением по этому поводу — мы выбрали 10 самых говорящих комментариев наших читателей;
- мы решили посчитать, сколько денег новосибирцам теперь придется тратить на маски.
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