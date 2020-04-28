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За последние сутки в России коронавирусом заразились еще 6198 человек

За последние сутки в России коронавирусом заразились еще 6198 человек

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 42 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Также в ведомстве отметили, что в Новосибирской области ещё 14 пациентов с коронавирусом выздоровели и уже выписаны из больницы.

За за сутки зарегистрированы 643 человека с ОРВИ и гриппом, а госпитализированы 25 человек.

Что произошло в городе за день:

НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.

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