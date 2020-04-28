За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 42 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Также в ведомстве отметили, что в Новосибирской области ещё 14 пациентов с коронавирусом выздоровели и уже выписаны из больницы.

За за сутки зарегистрированы 643 человека с ОРВИ и гриппом, а госпитализированы 25 человек.

Что произошло в городе за день: