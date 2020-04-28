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В России на 27 апреля подтверждены 87 147 случаев COVID-19

В России на 27 апреля подтверждены 87 147 случаев COVID-19

Число заражённых коронавирусом в мире превысило отметку в три миллиона человек. Об этом сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

Больше всего случаев подтверждено в США (свыше 970 тысяч), Испании (более 220 тысяч) и Италии (более 190 тысяч случаев). Россия по числу заражённых COVID-19 занимает девятое место в мире, у нас — 87 147 человек, при этом 6198 случаев были подтверждены за последние сутки.

В стране умерло 794 пациента с коронавирусом, вылечились 7346 человек. Подробнее о распространении коронавируса в регионах России читайте здесь.

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