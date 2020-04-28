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Патриарх пообещал наказывать за игнорирование мер, которые должны уберечь людей от болезни

Патриарх пообещал наказывать за игнорирование мер, которые должны уберечь людей от болезни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пригрозил ответственностью клирикам, которые не выполняют указания, направленные на противодействие коронавирусной инфекции. Он заявил, что если по вине священника человек заразится и умрет, то виновного будет ждать церковный суд. В иных же случаях за нарушение распоряжений патриарха клириков ждет церковно-административная ответственность за «намеренное игнорирование мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью».

Ранее церковь выпустила несколько документов, которые регламентировали работу священнослужителей во время пандемии. В частности, клирикам объяснили, как вести себя священникам, если к ним поступит просьба о причащении человека, находящегося на карантине или зараженного коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно о том, что в Киево-Печерской лавре COVID-19 заразились все священники. Еще за неделю до этого из-за коронавирусной инфекции скончался настоятель Богоявленского Елоховского собора Александр Агейкин.

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коронавирусРПЦПатриарх Кирилл
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