Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пригрозил ответственностью клирикам, которые не выполняют указания, направленные на противодействие коронавирусной инфекции. Он заявил, что если по вине священника человек заразится и умрет, то виновного будет ждать церковный суд. В иных же случаях за нарушение распоряжений патриарха клириков ждет церковно-административная ответственность за «намеренное игнорирование мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью».

Ранее церковь выпустила несколько документов, которые регламентировали работу священнослужителей во время пандемии. В частности, клирикам объяснили, как вести себя священникам, если к ним поступит просьба о причащении человека, находящегося на карантине или зараженного коронавирусной инфекцией.