В понедельник вечером, 27 апреля, стало известно, что в Дзержинском районе Новосибирска пропала пожилая женщина. Пропавшую зовут Калинина Валентина Викторовна, ей 85 лет. С 26 апреля её местонахождение неизвестно.
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что у пожилой женщины возможна потеря памяти, она нуждается в медицинской помощи.
— Заявка поступила от родных. Бабушка проживает самостоятельно, 1–2 раза в день родственники ей звонят. Сегодня рано утром на звонок она не ответила. Удалось установить, что сегодня около 3-х часов утра её видели около дома, где она проживает. По камерам удалось установить её дальнейшее направление. Наши автономные группы уже выехали на поиски, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Также Алеся Яблонских добавила, что на данным момент в медицинских учреждениях её найти не удалось.
Приметы пропавшей: рост 165 см, телосложение xудощавое, глаза серо-голубые, волосы седые, короткая стрижка.
Была одета в: синее или зелёное платье с цветами, до колен, чёрные колготки, чёрные тапочки, белый платок с цветами.
Всех, кто видел пропавшую, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону 112 либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700–54–52.
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске возобновили активные поиски пропавшего известного учёного Геннадия Кулакова. 88-летний сотрудник Института горного дела 3 марта около 17:00 вышел с работы на Красном проспекте и не вернулся домой. О нём до сих пор ничего не известно. В понедельник, 27 апреля, мы опубликовали фото с поисков учёного.