В понедельник вечером, 27 апреля, стало известно, что в Дзержинском районе Новосибирска пропала пожилая женщина. Пропавшую зовут Калинина Валентина Викторовна, ей 85 лет. С 26 апреля её местонахождение неизвестно.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что у пожилой женщины возможна потеря памяти, она нуждается в медицинской помощи.

— Заявка поступила от родных. Бабушка проживает самостоятельно, 1–2 раза в день родственники ей звонят. Сегодня рано утром на звонок она не ответила. Удалось установить, что сегодня около 3-х часов утра её видели около дома, где она проживает. По камерам удалось установить её дальнейшее направление. Наши автономные группы уже выехали на поиски, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.