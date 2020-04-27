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В понедельник вечером, 27 апреля, стало известно, что в Новосибирской области ещё 14 пациентов с коронавирусом выздоровели и уже выписаны из больницы. Об этом сообщает оперштаб.

— По данным оперативного штаба на 22 часа 27 апреля в Новосибирской области зарегистрировано всего 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще у 14 пациентов контрольные тесты отрицательные, сегодня их выписали. Итого 53 человека выздоровели, — сообщили в ведомстсве.

Также в оперштабе добавили, что за сутки зарегистрировано 643 человека с ОРВИ и гриппом, а госпитализировано 25 человек.

Сегодня утром стало известно, что за последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 42 новых случая коронавируса.

С этой недели в Новосибирской области вводят масочный режим. Об этом 23 апреля на встрече с журналистами заявил заместитель губернатора Сергей Нелюбов. А в понедельник, 27 апреля, информацию подтвердил и губернатор области Андрей Травников. Документ уже подписан (посмотреть его можно тут).

Мы решили посчитать, сколько денег новосибирцам теперь придется тратить на маски.

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