В понедельник вечером, 27 апреля, стало известно, что в Новосибирской области ещё 14 пациентов с коронавирусом выздоровели и уже выписаны из больницы. Об этом сообщает оперштаб.



— По данным оперативного штаба на 22 часа 27 апреля в Новосибирской области зарегистрировано всего 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще у 14 пациентов контрольные тесты отрицательные, сегодня их выписали. Итого 53 человека выздоровели, — сообщили в ведомстсве.

Также в оперштабе добавили, что за сутки зарегистрировано 643 человека с ОРВИ и гриппом, а госпитализировано 25 человек.