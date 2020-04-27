Общероссийское голосование за внесение поправок в Конституцию РФ должно было состояться еще на прошлой неделе, но из-за распространения коронавирусной инфекции его пришлось перенести. Как оказалось, за месяц изоляции мнение россиян на этот счет слегка изменилось. Сегодня ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о приоритете поправок и его результаты отличаются от тех, что были опубликованы в конце марта.



Среди социального блока поправок самой важной опрошенные сочли обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания. Ее поддержали 95% процентов голосовавших и только 4% респондентов полагают, что это не важно. Поправка касается двух моментов: во-первых, говорит он необходимости создания условий для ведения здорового образа жизни и формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, а также обязует местные власти сделать медпомощь доступной. Подробнее об изменениях к которым приведет эта поправка можно прочитать в нашем материале.

