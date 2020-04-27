Общероссийское голосование за внесение поправок в Конституцию РФ должно было состояться еще на прошлой неделе, но из-за распространения коронавирусной инфекции его пришлось перенести. Как оказалось, за месяц изоляции мнение россиян на этот счет слегка изменилось. Сегодня ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о приоритете поправок и его результаты отличаются от тех, что были опубликованы в конце марта.
Среди социального блока поправок самой важной опрошенные сочли обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания. Ее поддержали 95% процентов голосовавших и только 4% респондентов полагают, что это не важно. Поправка касается двух моментов: во-первых, говорит он необходимости создания условий для ведения здорового образа жизни и формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, а также обязует местные власти сделать медпомощь доступной. Подробнее об изменениях к которым приведет эта поправка можно прочитать в нашем материале.
А вот на второе место вырвалась «детская» поправка — признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России. 94% опрошенных считают, что государство обязано обеспечить им социальную поддержку. Прежде это место занимала поправка о ежегодной индексации пенсий, но сейчас ее считают важной лишь 92% респондентов. Между детьми и пенсионерами вклинилась защита природы — ее поддержали 93%. Завершает ТОП-5 поправка об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума.
В сфере защиты суверенитета страны самой важной поправкой опрошенные назвали положение о защите государственной целостности и неделимости страны (88%), в сфере убеждений — закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа (89%), в политике — отмена ограничения для занимавших или занимающего должность Президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах (64%).
Когда именно состоится голосование пока неизвестно. По слухам, сейчас есть две возможных даты голосования: 24 июня и 8 июля.