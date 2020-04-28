Подлинность документа, который имеется в распоряжении редакции, подтвердили несколько главных врачей медучреждений Новосибирска. При этом они выразили недоумение по поводу формулировки — медики утверждают, что аппараты исправны и им не требуется техобслуживание.

Согласно документу, самое большое количество ИВЛ должны передать:

Новосибирская областная больница — 22 аппарата;

Городская клиническая больница № 34 — 17 аппаратов;

— 17 аппаратов; Городская клиническая больница № 1 — 13 аппаратов;

— 13 аппаратов; Новосибирский городской клинический перинатальный центр — 9 аппаратов;

Клинический родильный дом № 6 — 7 аппаратов;

— 7 аппаратов; Родильный дом № 7 — 6 аппаратов;

— 6 аппаратов; Купинская ЦРБ — 4 аппарата;

Остальные учреждения должны привезти от 1 до 3 аппаратов. В списке также есть областной онкодиспансер, центральные районные больницы в Багане, Барабинске, Венгерово, Колывани, Краснозерске, Маслянино и других районах.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области не смогли оперативно ответить на запрос корреспондента НГС. В этот вторник, 28 апреля, у министра будет брифинг по ситуации с распространением коронавируса в регионе, где корреспонденты НГС зададут ему вопрос об ИВЛ.