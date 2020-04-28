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В некоторых больницах не так много аппаратов ИВЛ, но их все равно забирают

В некоторых больницах не так много аппаратов ИВЛ, но их все равно забирают

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подписал приказ о том, что больницы региона должны передать областному кардиологическому диспансеру аппараты ИВЛ. В списке 30 медучреждений, в общей сложности им придется отдать кардиодиспансеру во временное пользование 113 аппаратов искусственной вентиляции легких.

«В целях подготовки и проведения мероприятий по техническому обслуживания аппаратов искусственной вентиляции лёгких», — говорится о причине изъятия в приказе министра.

Подлинность документа, который имеется в распоряжении редакции, подтвердили несколько главных врачей медучреждений Новосибирска. При этом они выразили недоумение по поводу формулировки — медики утверждают, что аппараты исправны и им не требуется техобслуживание.

Согласно документу, самое большое количество ИВЛ должны передать:

  • Новосибирская областная больница — 22 аппарата;
  • Городская клиническая больница № 34 — 17 аппаратов;
  • Городская клиническая больница № 1 — 13 аппаратов;
  • Новосибирский городской клинический перинатальный центр — 9 аппаратов;
  • Клинический родильный дом № 6 — 7 аппаратов;
  • Родильный дом № 7 — 6 аппаратов;
  • Купинская ЦРБ — 4 аппарата;

Остальные учреждения должны привезти от 1 до 3 аппаратов. В списке также есть областной онкодиспансер, центральные районные больницы в Багане, Барабинске, Венгерово, Колывани, Краснозерске, Маслянино и других районах.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области не смогли оперативно ответить на запрос корреспондента НГС. В этот вторник, 28 апреля, у министра будет брифинг по ситуации с распространением коронавируса в регионе, где корреспонденты НГС зададут ему вопрос об ИВЛ.

Накануне власти Новосибирской области сообщили о 52 случаях заражения коронавирусом в медучреждениях, включая немедицинский персонал.

О случаях заражения в больницах НГС писал неоднократно. Например, о возможной вспышке коронавируса в поликлинике № 22 — массажиста, который заявил об этом, заставили уйти на больничный, мы поговорили с ним. Также мы публиковали рассказ фельдшера скорой помощи Сергея Комлева, который рассказал о случаях заболевания коронавирусом на центральной подстанции Новосибирска. Вот что он рассказал.

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коронавирус в НовосибирскеИВЛКонстантин ХальзовМинздрав Новосибирской области
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