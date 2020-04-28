Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подписал приказ о том, что больницы региона должны передать областному кардиологическому диспансеру аппараты ИВЛ. В списке 30 медучреждений, в общей сложности им придется отдать кардиодиспансеру во временное пользование 113 аппаратов искусственной вентиляции легких.
«В целях подготовки и проведения мероприятий по техническому обслуживания аппаратов искусственной вентиляции лёгких», — говорится о причине изъятия в приказе министра.
Подлинность документа, который имеется в распоряжении редакции, подтвердили несколько главных врачей медучреждений Новосибирска. При этом они выразили недоумение по поводу формулировки — медики утверждают, что аппараты исправны и им не требуется техобслуживание.
Согласно документу, самое большое количество ИВЛ должны передать:
- Новосибирская областная больница — 22 аппарата;
- Городская клиническая больница
№ 34— 17 аппаратов;
- Городская клиническая больница
№ 1— 13 аппаратов;
- Новосибирский городской клинический перинатальный центр — 9 аппаратов;
- Клинический родильный дом
№ 6— 7 аппаратов;
- Родильный дом
№ 7— 6 аппаратов;
- Купинская ЦРБ — 4 аппарата;
Остальные учреждения должны привезти от 1 до 3 аппаратов. В списке также есть областной онкодиспансер, центральные районные больницы в Багане, Барабинске, Венгерово, Колывани, Краснозерске, Маслянино и других районах.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области не смогли оперативно ответить на запрос корреспондента НГС. В этот вторник, 28 апреля, у министра будет брифинг по ситуации с распространением коронавируса в регионе, где корреспонденты НГС зададут ему вопрос об ИВЛ.
Накануне власти Новосибирской области сообщили о 52 случаях заражения коронавирусом в медучреждениях, включая немедицинский персонал.
О случаях заражения в больницах НГС писал неоднократно. Например, о возможной вспышке коронавируса в поликлинике