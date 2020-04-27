В понедельник вечером, 27 апреля, в Ленинском районе Новосибирска автомобиль сбил мальчика-велосипедиста. Ребёнка с травмами доставили в больницу. Инцидент произошёл на улице Пархоменко.
— Сегодня вечером, около 18:00, во дворе дома № 112 улицы Пархоменко водитель 1950 года рождения, двигаясь на автомобиле ВАЗ со стороны дома № 26 улицы Новосибирской через арку в сторону улицы Пархоменко, совершил наезд на велосипедиста, который двигался по дворовой территории. В результате ДТП мальчик-велосипедист 2007 года рождения был отправлен в больницу с травмами. По предварительным данным, мальчик получил ушибы и ссадины рук и ног, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
По данному факту ведется разбирательство, уточняются обстоятельства случившегося.
Также Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает всем жителям нашего города, что на территории города действует режим самоизоляции, взрослые и дети не должны без необходимости выходить из дома.
В Новосибирской области произошло первое ДТП с участием велосипеда — 14 апреля в селе Малореченка Коченёвского района на улице Школьной водитель «Шевроле» наехал на велосипедиста, который ехал по краю проезжей части.