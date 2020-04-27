По данному факту ведется разбирательство, уточняются обстоятельства случившегося.



Также Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает всем жителям нашего города, что на территории города действует режим самоизоляции, взрослые и дети не должны без необходимости выходить из дома.

В Новосибирской области произошло первое ДТП с участием велосипеда — 14 апреля в селе Малореченка Коченёвского района на улице Школьной водитель «Шевроле» наехал на велосипедиста, который ехал по краю проезжей части.

