Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о введении масочного режима в регионе.



Теперь новосибирцы должны носить защитные медицинские маски в общественных местах. Публикуем документ, в котором можно посмотреть, куда точно не стоит идти без маски — это общественный транспорт, аптеки, органы власти и другие места.

Также этот документ продлевает дистанционный режим обучения до 15 мая.