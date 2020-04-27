Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о введении масочного режима в регионе.
Теперь новосибирцы должны носить защитные медицинские маски в общественных местах. Публикуем документ, в котором можно посмотреть, куда точно не стоит идти без маски — это общественный транспорт, аптеки, органы власти и другие места.
Также этот документ продлевает дистанционный режим обучения до 15 мая.
Еще до введения масочного режима новосибирцы уже делились мнением по этому поводу — мы выбрали 10 самых говорящих комментариев наших читателей.