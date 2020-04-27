Из Обского моря выловили тело мужчины

Сегодня 27 апреля из реки в районе парка отдыха «Старого Бердска» спасатели выловили тело мужчины — информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.



Спасателям сообщили о том, что на берегу новосибирского водохранилища замечен труп с заметными признаками разложения — тело мужчины было выловлено с применением индивидуальных средств защиты.

— Делом занялся Следственный комитет, — подчеркнули в ведомстве. — Назначено судебно-медицинская экспертиза, больше подробностей нет.

Недавно в Новосибирске мотоциклисты обнаружили в районе села Раздольное труп мужчины, привязанного к берёзе — погибшим оказался 59-летний Юрий Кисурин, сбежавший ещё 6 апреля из исправительного центра ИК-8. Тело мужчины уже опознали сотрудники ГУФСИН.