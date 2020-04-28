На улицах много людей, но мало машин: онлайн-хроника коронавируса в Новосибирске

Напомним, что вчера в Новосибирске ввели масочный режим. Почитайте в нашем материале, где теперь нужно носить маски.
Также в Новосибирской области продлили дистанционное обучение, теперь школьники будут учиться удалённо до 15 мая.
Индекс самоизоляции в Новосибирске уменьшился с 4 до 2,9 баллов. Такой показатель зафиксировал сервис Яндекса в 8:20 утра. Это говорит о том, что на улицах много людей – город просыпается.
Судя по картам 2ГИС, не только людей, но и машин на улицах города не так много, как до введения режима самоизоляции. Сервис оценивает дорожную ситуацию в 3 балла из 10-ти.
Напоминаем, что мы ждём ваших историй, связанных с коронавирусом. Присылайте нам фото и видео по номеру +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber и Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
Индекс самоизоляции в Новосибирске оценивается в 4 балла (по состоянию на 7:20 утра). Это говорит о том, что в это время на улицах мало людей. Такие данные приводит специальный сервис Яндекса.
А вы будете носить маски после введения масочного режима?
Доброе утро! Сегодня хронику о коронавирусе в Новосибирске веду я, Екатерина Евстафьева.
Пока вы можете вспомнить, что вчера произошло в Новосибирске из-за пандемии Covid-19. Самое важное мы собрали в нашей подборке.