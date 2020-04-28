На улицах много людей, но мало машин: онлайн-хроника коронавируса в Новосибирске

Здравствуйте, дорогие читатели! Мы запускаем новую онлайн-хронику о коронавирусе в Новосибирске.

Накануне стало известно, что в регионе ввели масочный режим. Теперь маски нужно носить на остановках, в общественном транспорте, в аптеках, магазинах, органах власти и других общественных местах.

Также 27 апреля опубликовали постановление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о выплатах медработникам, которые работают с больными коронавирусом. Некоторые специалисты получат получат по 100 тысяч рублей.

Не обошлось и без плохих новостей. Выяснилось, что 52 сотрудника медучреждений заразились Covid-19.

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