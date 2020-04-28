28 апреля вторник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 74.50
eur 80.76
Тема дня Введён масочный режим (список мест)
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 74.50
eur 80.76

Ведущие

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

На улицах много людей, но мало машин: онлайн-хроника коронавируса в Новосибирске

Рассказываем обо всём, что связано с Covid-19

24 944
113 Обсудить

Поделиться

Следим за тем, как меняется Новосибирск

Следим за тем, как меняется Новосибирск

Здравствуйте, дорогие читатели! Мы запускаем новую онлайн-хронику о коронавирусе в Новосибирске.

Накануне стало известно, что в регионе ввели масочный режим. Теперь маски нужно носить на остановках, в общественном транспорте, в аптеках, магазинах, органах власти и других общественных местах.

Также 27 апреля опубликовали постановление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о выплатах медработникам, которые работают с больными коронавирусом. Некоторые специалисты получат получат по 100 тысяч рублей.

Не обошлось и без плохих новостей. Выяснилось, что 52 сотрудника медучреждений заразились Covid-19.

Мы ждём ваших историй, связанных с коронавирусом. Присылайте нам фото и видео по номеру +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber и Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Екатерина Евстафьева

Напомним, что вчера в Новосибирске ввели масочный режим. Почитайте в нашем материале, где теперь нужно носить маски.

Также в Новосибирской области продлили дистанционное обучение, теперь школьники будут учиться удалённо до 15 мая.

Екатерина Евстафьева
Город просыпается

Город просыпается

Индекс самоизоляции в Новосибирске уменьшился с 4 до 2,9 баллов. Такой показатель зафиксировал сервис Яндекса в 8:20 утра. Это говорит о том, что на улицах много людей – город просыпается.

Екатерина Евстафьева
Сегодня утром в городе мало пробок

Сегодня утром в городе мало пробок

Судя по картам 2ГИС, не только людей, но и машин на улицах города не так много, как до введения режима самоизоляции. Сервис оценивает дорожную ситуацию в 3 балла из 10-ти.

Екатерина Евстафьева

Напоминаем, что мы ждём ваших историй, связанных с коронавирусом. Присылайте нам фото и видео по номеру +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber и Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Екатерина Евстафьева
Сейчас на улицах города мало людей

Сейчас на улицах города мало людей

Индекс самоизоляции в Новосибирске оценивается в 4 балла (по состоянию на 7:20 утра). Это говорит о том, что в это время на улицах мало людей. Такие данные приводит специальный сервис Яндекса.

Екатерина Евстафьева

А вы будете носить маски после введения масочного режима?

А вы будете носить маски после введения масочного режима?
    Екатерина Евстафьева
    Общественные заведения, которые продолжают работу, напоминают посетителям о необходимости соблюдать дистанцию

    Общественные заведения, которые продолжают работу, напоминают посетителям о необходимости соблюдать дистанцию

    Екатерина Евстафьева

    Доброе утро! Сегодня хронику о коронавирусе в Новосибирске веду я, Екатерина Евстафьева.

    Пока вы можете вспомнить, что вчера произошло в Новосибирске из-за пандемии Covid-19. Самое важное мы собрали в нашей подборке.

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК2
    • СМЕХ1
    • УДИВЛЕНИЕ1
    • ГНЕВ9
    • ПЕЧАЛЬ2

    Поделиться

    Поделиться

    коронавирус в Новосибирске
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (113)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!