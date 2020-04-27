Путин совещается с регионами. На связи с ним — новосибирский губернатор Андрей Травников (онлайн)

Прямо сейчас Владимир Путин проводит совещание по пожаром и сложной обстановке в Дальневосточном федеральном округе и Сибири. В нём принимает участие и глава Новосибирской области Андрей Травников.



Мы ведём прямую онлайн-трансляцию — коротко рассказываем, о чем президент говорит с первыми лицами регионов.