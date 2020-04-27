Путин совещается с регионами. На связи с ним — новосибирский губернатор Андрей Травников (онлайн)

Теперь очередь за Амурской областью.
Самый важные вопрос для Кузбасса сейчас, по словам Цивилёва — это получение помощи по проектам дамб.
На Кузбассе недавно произошли два крупных пожара. Сгорели 24 дома и 31 постройка.
В Кемеровской области созданы специальные устройства для борьбы с пожарами. 10 машин уже работают — в них 10 тонн воды подаются под большим давлением. Их можно использовать и для очистки улиц из-за распространения коронавируса.
— Они лучше, чем даже пожарные машины, — отметил Цивилёв.
А вот как выглядели эти пожары - видео мы сохранили.
Автор: читатель НГС
Автор: читатель НГС
Отчитывается губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.
Напомним вам, что днём 21 июля 2019 году над Новосибирском повисла плотная дымка. В регион пришли отголоски страшных красноярских пожаров. Дым долго держался в Новосибирске. Ситуация с воздухом стабилизировалась только к концу августа.
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— Взрывоопасная обстановка, — охарактеризовал ситуацию в Красноярском крае Александр Усс.
Неужели Новосибирскую область опять затянет дымом, как в прошлом году?
Сейчас выступает губернатор Красноярского края Александр Усс.
Он уверен, что паводок пройдёт в крае нормально. Но выразил обеспокоенность насчёт пожаров.
— В прошлом году край уже пережил масштабный пожар. Не пострадал ни один населенный пункт и объект экономики. 80% пожаров проходило на севере, — рассказал Усс.
Насчёт ужесточения ответственности для населения президент сказал, что нужно в первую очередь помогать людям, чтобы не допускать пожаров.
Владимир Путин обратился к обоим министрам.
— Нужно определять, где складывается наиболее пожароопасная ситуация — туда и направлять средства, — сказал президент.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что больше всего денег направляется в регионы, где есть наиболее пожароопасная ситуация.
Норматив, по данным министра, - это 40 тысяч инспекторов, которые должны следить за лесом. В стране сейчас работает почти в полтора раза меньше.
Финансирования на увеличение их численности пока нет.
Сейчас выступает министр природных ресурсов страны Дмитрий Кобылкин.
— В этом году может быть аномально жаркое лето — такой прогноз есть, — предупредил министр.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил создать в стране Единый центр, который будет заниматься проблемой пожаров.
Сегодня пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что поджигателей сухой травы в регионе, привлекут к уголовной ответственности. От поджогов уже сгорело несколько домов и дачных построек.
Тема пожаров очень актуальна для Новосибирской области.
На прошлой неделе в Кудряшовском районе горели поля и дачи. Всего, по разным оценкам, сгорело около 80 построек.
Тушить дома пожарным помогали местные жители — в ход шли хозяйственные шланги и ведра, а также авиация. Сейчас МЧС пытается установить точную причину каждого пожара, а дачники подсчитывают ущерб и вспоминают пожар, который произошел в Мошковском районе около 18 лет назад. Журналист НГС Алёна Истомина побывала на месте ЧП и вот, что там увидела:
В Новосибирской области также непростая ситуация с пожарами. О ней будет отчитываться губернатор Андрей Травников. Пока он не выступал.
В Забайкальском крае сейчас действует 19 пожаров!
Очередь за Забайкальским краем.
Основная повестка совещания - это паводок и пожары.
Совещание идёт.
Сейчас выступает губернатор Тюменской области Александр Моор, который рассказывает о возможном паводке в регионе.