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Путин совещается с регионами. На связи с ним — новосибирский губернатор Андрей Травников (онлайн)

Коротко рассказываем, о чем глава государства говорит с главным по нашему региону

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Путин будет говорить и с губернатором Новосибирской области

Путин будет говорить и с губернатором Новосибирской области

Прямо сейчас Владимир Путин проводит совещание по пожаром и сложной обстановке в Дальневосточном федеральном округе и Сибири. В нём принимает участие и глава Новосибирской области Андрей Травников.

Мы ведём прямую онлайн-трансляцию — коротко рассказываем, о чем президент говорит с первыми лицами регионов.

Александра Бруня

Теперь очередь за Амурской областью.

Александра Бруня

Самый важные вопрос для Кузбасса сейчас, по словам Цивилёва — это получение помощи по проектам дамб.

Александра Бруня

На Кузбассе недавно произошли два крупных пожара. Сгорели 24 дома и 31 постройка.

Александра Бруня

В Кемеровской области созданы специальные устройства для борьбы с пожарами. 10 машин уже работают — в них 10 тонн воды подаются под большим давлением. Их можно использовать и для очистки улиц из-за распространения коронавируса.

— Они лучше, чем даже пожарные машины, — отметил Цивилёв.

Александра Бруня

А вот как выглядели эти пожары - видео мы сохранили.

Автор: читатель НГС

Автор: читатель НГС

Александра Бруня

Отчитывается губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Александра Бруня

Напомним вам, что днём 21 июля 2019 году над Новосибирском повисла плотная дымка. В регион пришли отголоски страшных красноярских пожаров. Дым долго держался в Новосибирске. Ситуация с воздухом стабилизировалась только к концу августа.

Все материалы по этой теме вы можете почитать здесь.

Александра Бруня

— Взрывоопасная обстановка, — охарактеризовал ситуацию в Красноярском крае Александр Усс.

Неужели Новосибирскую область опять затянет дымом, как в прошлом году?

Александра Бруня

Сейчас выступает губернатор Красноярского края Александр Усс.

Он уверен, что паводок пройдёт в крае нормально. Но выразил обеспокоенность насчёт пожаров.

— В прошлом году край уже пережил масштабный пожар. Не пострадал ни один населенный пункт и объект экономики. 80% пожаров проходило на севере, — рассказал Усс.

Александра Бруня

Насчёт ужесточения ответственности для населения президент сказал, что нужно в первую очередь помогать людям, чтобы не допускать пожаров.

Александра Бруня

Владимир Путин обратился к обоим министрам.

— Нужно определять, где складывается наиболее пожароопасная ситуация — туда и направлять средства, — сказал президент.

Александра Бруня

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что больше всего денег направляется в регионы, где есть наиболее пожароопасная ситуация.

Александра Бруня

Норматив, по данным министра, - это 40 тысяч инспекторов, которые должны следить за лесом. В стране сейчас работает почти в полтора раза меньше.

Финансирования на увеличение их численности пока нет.

Александра Бруня

Сейчас выступает министр природных ресурсов страны Дмитрий Кобылкин.

— В этом году может быть аномально жаркое лето — такой прогноз есть, — предупредил министр.

Александра Бруня

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил создать в стране Единый центр, который будет заниматься проблемой пожаров.

Александра Бруня

Сегодня пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что поджигателей сухой травы в регионе, привлекут к уголовной ответственности. От поджогов уже сгорело несколько домов и дачных построек.

Тема пожаров очень актуальна для Новосибирской области.

На прошлой неделе в Кудряшовском районе горели поля и дачи. Всего, по разным оценкам, сгорело около 80 построек.

Дымом заволокло несколько дачным сообществ

Дымом заволокло несколько дачным сообществ

Тушить дома пожарным помогали местные жители — в ход шли хозяйственные шланги и ведра, а также авиация. Сейчас МЧС пытается установить точную причину каждого пожара, а дачники подсчитывают ущерб и вспоминают пожар, который произошел в Мошковском районе около 18 лет назад. Журналист НГС Алёна Истомина побывала на месте ЧП и вот, что там увидела:

Такого разгула стихии, по словам местных жителей, не было давно

Такого разгула стихии, по словам местных жителей, не было давно

Сгоревшие постройки восстановлению не подлежат

Сгоревшие постройки восстановлению не подлежат

Александра Бруня

В Новосибирской области также непростая ситуация с пожарами. О ней будет отчитываться губернатор Андрей Травников. Пока он не выступал.

Александра Бруня

В Забайкальском крае сейчас действует 19 пожаров!

Александра Бруня

Очередь за Забайкальским краем.

Александра Бруня

Основная повестка совещания - это паводок и пожары.

Александра Бруня

Совещание идёт.

Сейчас выступает губернатор Тюменской области Александр Моор, который рассказывает о возможном паводке в регионе.

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Владимир ПутинсовещаниеАндрей Травниковпаводокпожары
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