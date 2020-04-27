Коронавирусом заражены 52 сотрудника медучреждений Новосибирской области — список больниц

Власти Новосибирской области сообщили о 52 случаях заражения коронавирусной инфекцией у сотрудников медорганизаций, включая немедицинский персонал.
— У 28 человек нет клинических проявлений, заболевание протекает бессимптомно. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе протестировано уже 3 894 сотрудника медицинских организаций. В первую очередь обследовали тех, кто входит в зону повышенного риска: работников службы скорой помощи, поликлиник, инфекционных стационаров и отделений. Также перед развертыванием инфекционного госпиталя в профилактических целях протестировали сотрудников больницы №11, — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства.
Также в пресс-службе рассказали, в каких больницах выявлены случаи.
— Единичные случаи заражения коронавирусом выявлены у сотрудников станции скорой медицинской помощи, больницы №11, больницы №25, горбольницы №1, областной больницы, Черепановской ЦРБ, ЦКБ Академгородка, поликлиник №2, №21, №22, №19.
По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование. Большинство имеют бытовой путь передачи.
Установлен круг контактировавших с инфицированными, включая пациентов, родственников и коллег. Они находятся под меднаблюдением, у всех взяты тесты на коронавирусную инфекцию. Проведена полная дезинфекция помещений, медицинские организации продолжают работу.
— На станции скорой помощи зафиксирован один случай заражения фельдшера инфекционной бригады, после которого сотрудники скорой медицинской помощи, обслуживающие все вызовы к пациентам с симптомами ОРВИ, дополнительно обеспечиваются респираторами и костюмами инфекциониста, — добавили в пресс-службе.
Также инфицированы три сотрудника выездных бригад, не обслуживающие инфекционные вызовы, в том числе психиатрической бригады. Все остальные инфицированные — сотрудники диспетчерской службы 103, которые не контактируют с пациентами напрямую. Источник заражения устанавливается.
В профильных инфекционных отделениях до настоящего времени не зафиксировано ни одного случая внутрибольничного заражения коронавирусом.
У сотрудников больницы №11, коронавирусная инфекция была выявлена до того, как госпиталь начал принимать пациентов.
На прошлой неделе министр здравоохранения Константин Хальзов отказывался называть количество заболевших медиков и говорил о том, что случаи единичные.
— У нас есть единичные случаи заболеваемости медицинских работников. Мы абсолютно их не скрываем. Они всем известны. Более того, для нас это очень важно. Мы совместно с Роспотребнадзором полностью проводим эпидрасследование и тестируем все окружение. Медицинские работники — такие же люди. Это единичные случаи, это не массовость. Не вижу смысла комментировать, именно какое количество, чтобы потом на этих цифрах — не было бы это основным заголовком, — говорил тогда министр.