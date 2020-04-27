Коронавирусом заражены 52 сотрудника медучреждений Новосибирской области — список больниц

Также в пресс-службе рассказали, в каких больницах выявлены случаи.

— Единичные случаи заражения коронавирусом выявлены у сотрудников станции скорой медицинской помощи, больницы №11, больницы №25, горбольницы №1, областной больницы, Черепановской ЦРБ, ЦКБ Академгородка, поликлиник №2, №21, №22, №19.

По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование. Большинство имеют бытовой путь передачи.

Установлен круг контактировавших с инфицированными, включая пациентов, родственников и коллег. Они находятся под меднаблюдением, у всех взяты тесты на коронавирусную инфекцию. Проведена полная дезинфекция помещений, медицинские организации продолжают работу.



— На станции скорой помощи зафиксирован один случай заражения фельдшера инфекционной бригады, после которого сотрудники скорой медицинской помощи, обслуживающие все вызовы к пациентам с симптомами ОРВИ, дополнительно обеспечиваются респираторами и костюмами инфекциониста, — добавили в пресс-службе.



Также инфицированы три сотрудника выездных бригад, не обслуживающие инфекционные вызовы, в том числе психиатрической бригады. Все остальные инфицированные — сотрудники диспетчерской службы 103, которые не контактируют с пациентами напрямую. Источник заражения устанавливается.

