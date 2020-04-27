210 миллионов рублей из городского и областного бюджетов потратят в этом году на благоустройство дворов Новосибирска.

В планах — 220 придомовых территорий. По 96 дворам сейчас готовят работы, по остальным вскоре проведут конкурсы, и подрядчики также приступят к работе.



— Я обращаю внимание, что еще апрель, а уже разворачивается большой фронт этих работ, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Я ставлю задачу пользоваться погодой, как можно раньше приступать к этим работам, потому что чем раньше мы приступим, тем эффективнее воспользуемся теплым временем нашего короткого сибирского лета, и качество работ будет лучше, то есть мы торопиться не будем осенью, когда станет уже холодно. Считаю, что это хорошо, что мы начали раньше.

