210 миллионов рублей из городского и областного бюджетов потратят в этом году на благоустройство дворов Новосибирска.
В планах — 220 придомовых территорий. По 96 дворам сейчас готовят работы, по остальным вскоре проведут конкурсы, и подрядчики также приступят к работе.
— Я обращаю внимание, что еще апрель, а уже разворачивается большой фронт этих работ, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Я ставлю задачу пользоваться погодой, как можно раньше приступать к этим работам, потому что чем раньше мы приступим, тем эффективнее воспользуемся теплым временем нашего короткого сибирского лета, и качество работ будет лучше, то есть мы торопиться не будем осенью, когда станет уже холодно. Считаю, что это хорошо, что мы начали раньше.
По словам Анатолия Локтя, в новосибирских дворах, которые попадают под программу в этом году, будет выполнено все благоустройство, включая оборудование парковочных карманов и выездов, укладку свежего асфальта и замену поребриков, а также другие необходимые обновления.
46 городских дворов благоустроят по федеральной программе, что подразумевает полное преображение придомовой территории, в том числе с учетом пожеланий местных жителей. Такое благоустройство провели в прошлом году во дворе дома по улице Саввы Кожевникова — территорию озеленили, установили детскую и спортивную площадки, а также рампу для скейтбординга. Сумма средств по этой программе также составляет 210 миллионов рублей.
— Федеральная программа — она предусматривает большие вложения, но при этом именно федеральная программа подразумевает под собой уже софинансирование. Если жители будут считать, что им нужно подсаживать какие-то деревья, кустарники, разбивать клумбы, устраивать дополнительные качели, то в этом случае придется принимать соответствующее решение с жильцами. Это нововведение с этого года, принятое федеральным законом РФ, — пояснил мэр.
При разработке проектов по благоустройству дворов городские власти опираются на мнение жителей, обсуждают работы с председателями ТСЖ и старшими по домам, учитывают просьбы и замечания.
Сроки программ благоустройства дворов всех уровней рассчитаны до октября, но в планах — управиться со всеми работами до начала осени. Анатолий Локоть сказал, что надеется на завершение работ до начала учебного года, чему очень способствуют погода и, как следствие, раннее начало благоустройства.
Ранее мы писали о том, как проходит ямочный ремонт улиц в Новосибирске — мэр поручил дорожникам завершить его ко Дню Победы.