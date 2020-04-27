«Выдавайте бесплатно, как бахилы». Реакция новосибирцев на введение масочного режима — 10 ворчливых мнений

С минуты на минуту губернатор Новосибирской области должен подписать документ о введении масочного режима. А это значит, что всем новосибирцам, выходящим из домов, придется надевать медицинскую маску — вне зависимости от того, болен этот человек или здоров. Горожане отреагировали на новость неоднозначно: кому-то идея понравилась, а кто-то искренне ею возмущен. Давайте посмотрим, что о предстоящем нововведении говорят читатели НГС. Мы выбрали 10 самых говорящих комментариев.
Самое популярное мнение читателей озвучил пользователь под ником Korinna555:
— А на какие деньги народ должен маски покупать, если полгорода не работает и доходов не имеет? Их в таком случае должны бесплатно выдавать, как бахилы в поликлиниках.
— Мы сидим дома за свой счет! И теперь маски за свой счет, чтобы зайти в магазин? Вы там не офигели? — выразил похожее мнение горожанин под ником Tuts.
Впрочем, новосибирцы разделились на два лагеря. Читатель под ником serega-rio комментирует ситуацию так:
— Мне кажется, правильно. По трем причинам. Во-первых, тем, кто пишет, что маски нужны только здоровым: вы на 100% уверены, что ничем не заражены? Тот же коронавирус может протекать бессимптомно, и можно просто перенести заразу другим. Во-вторых, маски немного, но будут защищать от пыли и других вредных веществ в воздухе. В-третьих, на днях ехал в маршрутке, рядом сидел мужик и кашлял во все стороны. Мне было бы спокойнее, если бы он был в маске.
Пользователь под ником Якутский тоже рад такому повороту событий:
— Первый нормальный указ от губернатора, правда, сильно запоздалый. Но лучше поздно, чем никогда. Маска сильно снижает возможность заразить и заразиться, потому что она не дает каплям слюны пролететь через нее. Маску можно сделать из чего угодно, например, из футболки.
Пользователь под ником киса-мягколапка объясняет, зачем нужно носить маску:
— Товарищи, орущие: «Сначала обеспечьте!». Тканевые многоразовые маски продаются буквально на каждом шагу, цена вопроса 100–150 рублей. 2–3 штук достаточно на всю эпидемию, все бациллы убиваются ежедневной стиркой хозяйственным мылом — минутное дело. Маска, одетая на бессимптомного носителя, эффективно защищает окружающих его людей от частиц его слюны при разговоре и дыхании. Самого себя от окружающих маска защищает хоть и не на 100%, но весьма значительно — на 70–80% — это значит, что даже если вы попадете в чье-то дисперсное облако, то реально вдохнете лишь малую часть от него, переболеете гораздо легче и иммунизируетесь. Не будьте безответственными инфантилами. Масочный режим доказал свою эффективность во всех странах, где его вводили.
А вот пользовательница под ником Татьяна 53 в текущей ситуации видит несколько подвохов:
— На протяжении двух месяцев со страниц всех СМИ звучало, что маски не помогают (их не было в продаже), а теперь — о чудо, стали помогать (появились в продаже), но цены, конечно, жесть, после 3–4 рублей — 30–40. Это будут «золотые» маски, если их менять так, как того требует медицина.
Пользователь под говорящим ником Маски предлагает компромисс:
— Давайте предложим губернатору: мы дружно носим маски, но при этом вы все открываете и всех на работу выпускаете! Кто со мной согласен?
Некоторые пользователи рассказывают о персонале, который не носит маски на рабочих постах. Делится читатель под ником Алиса:
— Сегодня была в женской консультации. Там масочный режим соблюдают только беременные женщины. Санитарки, медсестры — без масок. Попросила медсестру надеть маску в процедурном, мне поулыбались... Рабочие делают ремонт... Грязь везде. Бахил нет. Температуру не измеряют при входе. Дозатор для антисептика есть, но пустой. А Путин сказал, что беременные в группе риска. Бардак у нас...
Вторит ей и пользователь под ником papakarl proffi:
— На улицах проверяющие органы сами без масок. Гаишники останавливают — без масок. Если я ему не открою окно, то это будет неподчинение власти или нет? Почему я должна рисковать? И документы он берет грязными руками. Это как? Пусть сначала себя приведут в соответствие со своими указами. Только указывать любят.
Едким комментарием подводит итог читатель под ником Tибyл:
— Можно подумать, что граждане не придумают, как и это новшество обойти. Будут из подручных средств мастерить какое-то подобие маски и носить эту конструкцию неделями, не меняя и не стирая: кто там будет проверять, новая она или ее еще бабушка носила в Мезозойскую эру. Хорошо еще, если одной маской не будут пользоваться всей семьей. Типа: «Мама! Я пойду погуляю. Где наша маска?». И отвечают: «Да папа в ней в магазин пошел».
Если вы медицинский работник и можете рассказать, насколько маски защищают от вируса, нужны ли они здоровым людям, действительно ли можно носить тканевые многоразовые маски, напишите свое мнение в комментариях, на почту или в личные сообщения автору.