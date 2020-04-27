«Выдавайте бесплатно, как бахилы». Реакция новосибирцев на введение масочного режима — 10 ворчливых мнений

— А на какие деньги народ должен маски покупать, если полгорода не работает и доходов не имеет? Их в таком случае должны бесплатно выдавать, как бахилы в поликлиниках.



— Мы сидим дома за свой счет! И теперь маски за свой счет, чтобы зайти в магазин? Вы там не офигели? — выразил похожее мнение горожанин под ником Tuts.

Впрочем, новосибирцы разделились на два лагеря. Читатель под ником serega-rio комментирует ситуацию так:

— Мне кажется, правильно. По трем причинам. Во-первых, тем, кто пишет, что маски нужны только здоровым: вы на 100% уверены, что ничем не заражены? Тот же коронавирус может протекать бессимптомно, и можно просто перенести заразу другим. Во-вторых, маски немного, но будут защищать от пыли и других вредных веществ в воздухе. В-третьих, на днях ехал в маршрутке, рядом сидел мужик и кашлял во все стороны. Мне было бы спокойнее, если бы он был в маске.

Пользователь под ником Якутский тоже рад такому повороту событий:



— Первый нормальный указ от губернатора, правда, сильно запоздалый. Но лучше поздно, чем никогда. Маска сильно снижает возможность заразить и заразиться, потому что она не дает каплям слюны пролететь через нее. Маску можно сделать из чего угодно, например, из футболки.

