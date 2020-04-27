Прокуратура Новосибирска объявила предостережение администрации Центрального рынка. Прокуратура выяснила, что не все продавцы рынка прекратили работу после запрета, который действует с 19 апреля.
Об этом НГС сообщил старший помощник прокурора Новосибирска Георгий Русаков.
— Общество ООО «Рынок центральный» организовало деятельность по розничному рынку, на котором работают продавцы-арендаторы торговых мест. Они являются самостоятельным субъектом нарушения, если продолжают работу после 19 апреля. А «Рынок центральный» является управляющей рынком компанией, и в связи с этим обязан совершать проверки своих арендаторов, продавцов, — объяснил Георгий Русаков.
Если продавцы продолжают работать, нарушая постановление губернатора, то «Рынок центральный» должен информировать об этом контролирующие и правоохранительные органы. Также он должен принимать меры, чтобы соблюдать требования санитарно-эпидемиологического законодательства.
— Не все продавцы выполняли требования постановления губернатора, и администрация рынка должна принимать меры по соблюдению ими требований. И в целях недопущения работы в условиях запрета объявлено предостережение, чтобы администрация проводила проверки всех арендаторов и информировала, в случае выявления нарушений, контролирующие правоохранительные органы, — пояснил старший помощник прокурора.
Прокуратура объявила предостережение директору рынка 23 апреля. После этого в ведомство не поступало сообщений о том, что арендаторы продолжают там работу. Прокуратура будет контролировать исполнение центральным рынком его обязательств.
— Это предостережение не снимает ответственности с продавцов, если они уже попали в поле зрения. Оно акцентировано на то, чтобы внутренний контроль принимала администрация Центрального рынка.
Корреспондент НГС позвонил в администрацию Центрального рынка, чтобы получить комментарий по поводу предостережения прокуратуры. В администрации сообщили, что директор занят и не может ответить.
В последний день перед закрытием обозреватель НГС посетил Центральный рынок — часть торговых мест пустовала, но покупателей все равно было очень много.