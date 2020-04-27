Если продавцы продолжают работать, нарушая постановление губернатора, то «Рынок центральный» должен информировать об этом контролирующие и правоохранительные органы. Также он должен принимать меры, чтобы соблюдать требования санитарно-эпидемиологического законодательства.



— Не все продавцы выполняли требования постановления губернатора, и администрация рынка должна принимать меры по соблюдению ими требований. И в целях недопущения работы в условиях запрета объявлено предостережение, чтобы администрация проводила проверки всех арендаторов и информировала, в случае выявления нарушений, контролирующие правоохранительные органы, — пояснил старший помощник прокурора.



Прокуратура объявила предостережение директору рынка 23 апреля. После этого в ведомство не поступало сообщений о том, что арендаторы продолжают там работу. Прокуратура будет контролировать исполнение центральным рынком его обязательств.



— Это предостережение не снимает ответственности с продавцов, если они уже попали в поле зрения. Оно акцентировано на то, чтобы внутренний контроль принимала администрация Центрального рынка.

