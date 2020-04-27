В Новосибирске военные почти достроили многофункциональный медцентр для лечения больных коронавирусом — они полностью смонтировали кровлю. Первый этап должен быть завершён к 30 апреля. Ещё две недели заложено на финальную отделку и установку оборудования.



Здание возводят на территории по улице Воинская, 1, к. 2. Стройка началась 20 марта — основные работы должны быть завершены уже в этот четверг.