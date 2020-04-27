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Тема дня В Новосибирске вводят масочный режим
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Военные смонтировали крышу

Военные смонтировали крышу

В Новосибирске военные почти достроили многофункциональный медцентр для лечения больных коронавирусом — они полностью смонтировали кровлю. Первый этап должен быть завершён к 30 апреля. Ещё две недели заложено на финальную отделку и установку оборудования.

Здание возводят на территории по улице Воинская, 1, к. 2. Стройка началась 20 марта — основные работы должны быть завершены уже в этот четверг.

Стены начали отделывать

Стены начали отделывать

— Военные строители завершили монтаж кровли военного двухэтажного многофункционального медцентра на 160 мест в Новосибирске. На данный момент ведутся работы по чистовой отделке стен, установке стенных панелей, напольного покрытия, монтируются системы вентиляции, водоснабжения, электросетей, завершается монтаж двух лифтовых установок, попутно проводятся работы по укладке асфальтового покрытия на внешней территории медцентра. Особое внимание уделяется противопожарной защите здания, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.

Здание возводят на территории по улице Воинская, 1, к. 2

Здание возводят на территории по улице Воинская, 1, к. 2

Работы на стройке ведутся в три этапа

Работы на стройке ведутся в три этапа

Так сейчас госпиталь выглядит внутри

Так сейчас госпиталь выглядит внутри

Работы не останавливаются ни на минуту

Работы не останавливаются ни на минуту

К 30 апреля здание должны быть готово для финальных работ

К 30 апреля здание должны быть готово для финальных работ

Как медцентр выглядел с высоты, можно посмотреть здесь.

Всю информацию о ситуации в регионе с коронавирусом вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

Последние дни в Новосибирске резко выросло количество случаев коронавируса. Министр здравоохранения региона объяснил, почему в городе так много заболевших. Несмотря на скачок заболеваемости, новосибирцы плохо соблюдают режим самоизоляции. Из-за этого в городе с понедельника вводят масочный режим.

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