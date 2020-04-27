В Новосибирске военные почти достроили многофункциональный медцентр для лечения больных коронавирусом — они полностью смонтировали кровлю. Первый этап должен быть завершён к 30 апреля. Ещё две недели заложено на финальную отделку и установку оборудования.
Здание возводят на территории по улице Воинская, 1, к. 2. Стройка началась 20 марта — основные работы должны быть завершены уже в этот четверг.
— Военные строители завершили монтаж кровли военного двухэтажного многофункционального медцентра на 160 мест в Новосибирске. На данный момент ведутся работы по чистовой отделке стен, установке стенных панелей, напольного покрытия, монтируются системы вентиляции, водоснабжения, электросетей, завершается монтаж двух лифтовых установок, попутно проводятся работы по укладке асфальтового покрытия на внешней территории медцентра. Особое внимание уделяется противопожарной защите здания, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.
Как медцентр выглядел с высоты, можно посмотреть здесь.
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Последние дни в Новосибирске резко выросло количество случаев коронавируса. Министр здравоохранения региона объяснил, почему в городе так много заболевших. Несмотря на скачок заболеваемости, новосибирцы плохо соблюдают режим самоизоляции. Из-за этого в городе с понедельника вводят масочный режим.