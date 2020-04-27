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Геннадия Ивановича ищут почти два месяца

Геннадия Ивановича ищут почти два месяца

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске возобновили активные поиски пропавшего известного учёного Геннадия Кулакова.

88-летний сотрудник Института горного дела 3 марта около 17:00 вышел с работы на Красном проспекте и не вернулся домой. О нём до сих пор ничего не известно.


— Мы точно знаем, что в тот день вечером он ехал в автобусе, который курсирует между Академгородком и Кольцово. От проспекта Строителей, вероятного места, где он сел в автобус, до конечной «НПО "Вектор"» ровно 20 километров пути. И мы проверили этот маршрут не один раз. Мы неоднократно выезжали на поиски, получали и отрабатывали свидетельства, продолжали распространение по сети. Результатов не было. Тем временем растаял снег, и в эти выходные на автономные задачи выехали наши поисковые группы. Мы снова проверили гаражи, овраги и обочины. Прошли лесные тропинки, проверили заброшенные дома и погреба. Нашли много открытых колодцев и забитых мусором водостоков, — рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» в Новосибирске.

Волонтёры проверяли небольшие заводи

Волонтёры проверяли небольшие заводи

Обошли и заброшенные строения

Обошли и заброшенные строения

Во время поисков было обнаружено много опасных провалов и ям

Во время поисков было обнаружено много опасных провалов и ям

Волонтёры заверили, что будут продолжать поиски.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите информацию в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Лиза Алерт» 8 800 700-54-52 или в редакцию НГС по телефону 8 923 157-00-00.

Геннадия Кулакова пытались найти почти сразу — в поисках известного учёного в лесу и на территории Академгородка были задействованы около 80 добровольцев, но они также не увенчались успехом. Чем Геннадий Иванович известен в научном мире, можно узнать здесь.

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