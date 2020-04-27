Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске возобновили активные поиски пропавшего известного учёного Геннадия Кулакова.

88-летний сотрудник Института горного дела 3 марта около 17:00 вышел с работы на Красном проспекте и не вернулся домой. О нём до сих пор ничего не известно.





— Мы точно знаем, что в тот день вечером он ехал в автобусе, который курсирует между Академгородком и Кольцово. От проспекта Строителей, вероятного места, где он сел в автобус, до конечной «НПО "Вектор"» ровно 20 километров пути. И мы проверили этот маршрут не один раз. Мы неоднократно выезжали на поиски, получали и отрабатывали свидетельства, продолжали распространение по сети. Результатов не было. Тем временем растаял снег, и в эти выходные на автономные задачи выехали наши поисковые группы. Мы снова проверили гаражи, овраги и обочины. Прошли лесные тропинки, проверили заброшенные дома и погреба. Нашли много открытых колодцев и забитых мусором водостоков, — рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» в Новосибирске.