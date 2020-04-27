Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели шестерых человек после отравления неизвестной жидкостью на полигоне твёрдых бытовых отходов в Черепановском районе Новосибирской области.



По данным следствия, 21 апреля вечером семеро мужчин на территории полигона твердых бытовых отходов в Черепаново нашли 5-литровую пластиковую ёмкость с жидкостью и выпили её. Известно, что мужчины работали на полигоне и жили там же.

— Шесть мужчин, употребивших неустановленную в настоящее время жидкость, скончались, а один находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей, — пояснили в пресс-службе СК России по НСО.

