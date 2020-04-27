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Мужчины работали и проживали на территории полигона твёрдых и бытовых отходов в Черепаново

Мужчины работали и проживали на территории полигона твёрдых и бытовых отходов в Черепаново

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели шестерых человек после отравления неизвестной жидкостью на полигоне твёрдых бытовых отходов в Черепановском районе Новосибирской области.

По данным следствия, 21 апреля вечером семеро мужчин на территории полигона твердых бытовых отходов в Черепаново нашли 5-литровую пластиковую ёмкость с жидкостью и выпили её. Известно, что мужчины работали на полигоне и жили там же.

— Шесть мужчин, употребивших неустановленную в настоящее время жидкость, скончались, а один находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей, — пояснили в пресс-службе СК России по НСО.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), изъятая жидкость, от которой наступила смерть шестерых человек, в настоящее время отправлена на судебно-химическую экспертизу.

Недавно в Новосибирской области отравились 13 школьников — они съели крысиный яд, который принёс один из учеников, и попали в больницу.

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СКотравлениеуголовное дело
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