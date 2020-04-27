В среду, 29 апреля, ожидается высокая температура с понижением в течение дня. Ночью будет 11–13 градусов тепла, днём — +23 …+25 градусов, а к вечеру столбик термометра опустится до 18–20 градусов выше нуля.



В четверг, 30 апреля, также возможен небольшой дождь с грозой, однако ветер в течение дня утихнет — до 5–10 м/с. Ночные температуры опустятся до +7…+10 градусов, днём ожидается — 20–22 градуса тепла.



— Через Урал на нашу территорию смещается масса конвективной облачности, циклон, давление начнёт падать уже завтра днём и с прохождением этого циклона начнутся осадки. Они будут разной интенсивности — по области до умеренных и даже кое-где до сильных. Но циклон пройдёт очень быстро, на северо-восток через Томскую область, а в тыл этого циклона зайдёт холодный воздух, однако так как ожидается солнышко, тыл будет замаскированным и всё-таки будет достаточно тепло, несмотря на то, что мы уже в холодной массе оказываемся. Тогда же ждём постепенного прекращения осадков, а к 1 мая ждём выход следующей порции облачности. Прогнозируем неустойчивый характер погоды на конец апреля — начало мая, добавила Марина Виноградова.

