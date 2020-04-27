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В Кировский суд вызвали скорую: один из подсудимых заявил, что подозревает у себя коронавирус

По словам адвоката, у его подзащитного несколько дней боли в горле, кашель и насморк, а также меняется температура

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Во время осмотра у подсудимого была температура 36,2&nbsp;°C

Во время осмотра у подсудимого была температура 36,2 °C

Днем 27 апреля в Кировском районном суде пришлось остановить заседания из-за самочувствия подсудимого, который заявил, что у него есть симптомы коронавируса.

Об этом рассказал его адвокат Максим Амбурцев. Подсудимый сейчас содержится в СИЗО, ему предъявлены обвинения по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков).

«Сегодня в 11 часов в Кировском районном суде проходило судебное заседание по делу моего подзащитного, который содержится в СИЗО-1 на улице Караваева. У моего клиента были все признаки коронавирусной инфекции. Он заявил об этом судье, который только после повторного ходатайства вызвал скорую помощь», — написал в редакцию адвокат.

По словам Амбурцева, у его подзащитного уже несколько дней боли в горле, меняется температура, кашель и насморк.

Амбурцев рассказал, что приехавший фельдшер осматривал подсудимого около минуты. Как следует из справки секретаря судебного заседания, при осмотре температура у мужчины была 36,2 градуса. Ему поставили предварительный диагноз «ОРВИ» и не обнаружили признаков коронавирусной инфекции.

После осмотра судебное заседание возобновили.

В Кировском районном суде информацию о вызове скорой подтвердили.

Сейчас в Новосибирске не зарегистрировано ни одного случая коронавируса в учреждениях ФСИН. Но из-за эпидемии Федеральная служба исполнения наказания пообещала, что всех заключённых с симптомами коронавируса будут госпитализировать в гражданские больницы.

А с 16 марта во всех следственных изоляторах и исправительных колониях Новосибирской области приостановлены длительные и краткосрочные свидания. Запрет действует до особого указания.

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сизоГУ ФСИНкоронавирус в Новосибирске
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