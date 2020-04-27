В Кировский суд вызвали скорую: один из подсудимых заявил, что подозревает у себя коронавирус

Днем 27 апреля в Кировском районном суде пришлось остановить заседания из-за самочувствия подсудимого, который заявил, что у него есть симптомы коронавируса.

Об этом рассказал его адвокат Максим Амбурцев. Подсудимый сейчас содержится в СИЗО, ему предъявлены обвинения по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков).

«Сегодня в 11 часов в Кировском районном суде проходило судебное заседание по делу моего подзащитного, который содержится в СИЗО-1 на улице Караваева. У моего клиента были все признаки коронавирусной инфекции. Он заявил об этом судье, который только после повторного ходатайства вызвал скорую помощь», — написал в редакцию адвокат.