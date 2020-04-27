Министр просвещения РФ: «ЕГЭ состоится, даже если сроки экзаменов еще раз придется отложить»

Технические проблемы, которые возникают до сих пор, министр объяснил тем, что никто в министерстве не видел картину целиком. Не до конца понимали, какие возможности по дистанционной учебе есть у школ. С одной стороны, в России есть образовательные порталы, платформы и электронные дневники. С другой, их нельзя назвать неотъемлемой частью учебы, потому что всё внедрялось постепенно, чтобы у всех участников образовательного процесса было время привыкнуть.

— Да и необходимости не было переводить учебный процесс полностью в интернет. Зачем в обычное время заменять реальную среднюю школу какими-то онлайн-курсами? Но тут школы пришлось в буквальном смысле закрыть и в течение нескольких дней пересадить всю страну из-за парт, если так можно выразиться, на электронные площадки. Конечно, это получилось далеко не сразу и не везде, — рассказал Сергей Кравцов.