27 апреля понедельник
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 74.72
eur 80.25
Тема дня В Новосибирске вводят масочный режим
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 74.72
eur 80.25

Все новости

Все новости
Россия на девятом месте в списке стран с коронавирусом: случаев уже больше, чем в Китае

Россия на девятом месте в списке стран с коронавирусом: случаев уже больше, чем в Китае

За последние сутки в России коронавирусом заразились еще 6198 человек, общее число зараженных — 87 147. 579 человек выздоровели (всего их 7346), 50 — умерли (всего с начала пандемии скончались 724 человека с положительным COVID-19).

За последние сутки медики провели 139,1 тысячи тестов. С подозрением на COVID-19 остаются 183 тысячи россиян.

В мировом рейтинге Россия переместилась на девятую строчку, оставив позади себя Китай (83,9 тысячи заражений), с которого и началась пандемия коронавируса. По данным университета Хопкинса, в мире 2 971 477 случаев коронавирусной инфекции, скончались 206 544 человека. В лидерах по-прежнему Штаты (965,8 тысячи зараженных), на втором — Испания (число инфицированных превысило 226 тысяч), третье место у Италии (диагноз подтвержден у 197,7 тысячи человек).

На этой неделе в России заканчивается режим общей изоляции, однако вирусологи утверждают, что страна еще не добралась до плато. Ожидается, что на днях Владимир Путин выступит с очередным обращением к нации, в котором продлит режим — по одному из сценариев, до конца майских праздников.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавируспандемия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!