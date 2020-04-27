За последние сутки в России коронавирусом заразились еще 6198 человек, общее число зараженных — 87 147 . 579 человек выздоровели (всего их 7346), 50 — умерли (всего с начала пандемии скончались 724 человека с положительным COVID-19).

За последние сутки медики провели 139,1 тысячи тестов. С подозрением на COVID-19 остаются 183 тысячи россиян.