В гаражах на Сибиряков-Гвардейцев взорвался гараж: пострадали трое

Сегодня утром 27 апреля в гаражах на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске взорвался газ во время газосварочных работ взорвался газ.
— В результате обрушилось перекрытие над 4 гаражами над общей площади 80 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. — На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделения под завалами происходило горение. В настоящие момент специалисты МЧС России по повышенному номеру вызова ликвидируют возгорание, после чего приступят к ликвидации последствия происшествия. Угрозы распространения огня нет.
В ведомстве уточнили, что пострадали трое мужчин — они были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. В тушении пожара задействовано 40 человек личного состава и 10 единиц техники.
— Прозвучал громкий хлопок, предположительно газовый баллон. Тут же появилось задымление, произошло всё по адресу Сибиряков-Гвардейцев 70/6 к. 3, — рассказала корреспонденту НГС очевидец Наталья Белая.
В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился целый подъезд с первого по пятый этаж — один человек погиб, пострадало пятеро, среди пострадавших 15-летний подросток.