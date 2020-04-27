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В гаражах на Сибиряков-Гвардейцев взорвался гараж: пострадали трое

Обрушилось перекрытие над гаражами площадью 80 квадратных метров

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В Кировском районе Новосибирска загорелись гаражи&nbsp;

В Кировском районе Новосибирска загорелись гаражи 

Сегодня утром 27 апреля в гаражах на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске взорвался газ во время газосварочных работ взорвался газ.

— В результате обрушилось перекрытие над 4 гаражами над общей площади 80 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. — На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделения под завалами происходило горение. В настоящие момент специалисты МЧС России по повышенному номеру вызова ликвидируют возгорание, после чего приступят к ликвидации последствия происшествия. Угрозы распространения огня нет.

В ведомстве уточнили, что пострадали трое мужчин — они были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. В тушении пожара задействовано 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

В пожаре пострадало трое человек

В пожаре пострадало трое человек

— Прозвучал громкий хлопок, предположительно газовый баллон. Тут же появилось задымление, произошло всё по адресу Сибиряков-Гвардейцев 70/6 к. 3, — рассказала корреспонденту НГС очевидец Наталья Белая.

В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился целый подъезд с первого по пятый этаж — один человек погиб, пострадало пятеро, среди пострадавших 15-летний подросток.

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