В гаражах на Сибиряков-Гвардейцев взорвался гараж: пострадали трое

Сегодня утром 27 апреля в гаражах на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске взорвался газ во время газосварочных работ взорвался газ.



— В результате обрушилось перекрытие над 4 гаражами над общей площади 80 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. — На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделения под завалами происходило горение. В настоящие момент специалисты МЧС России по повышенному номеру вызова ликвидируют возгорание, после чего приступят к ликвидации последствия происшествия. Угрозы распространения огня нет.