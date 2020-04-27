Ещё 3 пациента с коронавирусом в Новосибирске переведены на ИВЛ

В Новосибирской области в два раза выросло число пациентов с коронавирусом, которые находятся на ИВЛ. По данным на утро 27 апреля, таких человек 6.

По информации оперштаба, накануне таких пациентов было 3.

В отделениях реанимации сейчас находятся 34 человека с коронавирусом, накануне их было 26.



Всего за последние сутки в области зафиксировано 42 новых случая COVID-19.

— В детскую больницу №3 госпитализировано 75 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 522, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 4 человека — в Черепановскую ЦРБ. 1 — в Усть-Таркскую ЦРБ, — сообщают в оперштабе.