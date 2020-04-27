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Тема дня В Новосибирске вводят масочный режим
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Ещё 3 пациента с коронавирусом в Новосибирске переведены на ИВЛ

Общее количество больных с коронавирусом в реанимации составляет 34 человека

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Всего на ИВЛ 6 новосибирцев

Всего на ИВЛ 6 новосибирцев

В Новосибирской области в два раза выросло число пациентов с коронавирусом, которые находятся на ИВЛ. По данным на утро 27 апреля, таких человек 6.

По информации оперштаба, накануне таких пациентов было 3.

В отделениях реанимации сейчас находятся 34 человека с коронавирусом, накануне их было 26.

Всего за последние сутки в области зафиксировано 42 новых случая COVID-19.

— В детскую больницу №3 госпитализировано 75 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 522, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 4 человека — в Черепановскую ЦРБ. 1 — в Усть-Таркскую ЦРБ, — сообщают в оперштабе.

Вчера оперштаб сообщал о 3 пациентах на ИВЛ.

Последние дни в Новосибирске резко выросло количество случаев коронавируса. Министр здравоохранения региона объяснил, почему в городе так много заболевших. Несмотря на скачок заболеваемости, новосибирцы плохо соблюдают режим самоизоляции. Из-за этого в городе с понедельника вводят масочный режим.

Где в Новосибирске сдать анализ на коронавирус, сколько ждать результатов и можно ли скрыть диагноз — объясняем в 5 простых карточках.

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коронавирус в НовосибирскпневмонияИВЛ
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