Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах медикам и иным работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом: они будут получать примерно от 6,5 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц.

Часть денег будет выплачиваться из федерального бюджета, часть — из регионального.



Так правительство постановляет: