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Суммы выплат находятся в диапазоне от 6,5 тысяч до 100 тысяч рублей

Суммы выплат находятся в диапазоне от 6,5 тысяч до 100 тысяч рублей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах медикам и иным работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом: они будут получать примерно от 6,5 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц.

Часть денег будет выплачиваться из федерального бюджета, часть — из регионального.

Так правительство постановляет:

— Установить на период с 30 января 2020 года по 30 июня 2020 года выплаты стимулирующего характера, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с учетом районного коэффициента по категориям, в размере согласно приложению № 1.

Публикуем тексты постановлений и приложений — их можно скачать и почитать.

Постановление
Приложение № 1

Например, согласно первому приложению, больше всего денег получат врачи, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе врачи-инфекционисты, врачи-анестезиологи-реаниматологи, — 32 789 рублей. Меньше всего, около 6557 рублей, — младший медицинский персонал, обеспечивающий условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, и фельдшеры (медицинские сестры) по приёму вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи.

Также у постановления есть ещё два приложения с разными категориями сотрудников, которым положены выплаты, — их также можно скачать ниже.

Приложение № 2

По данным второго приложения, самая большая сумма выплат у врачей, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, — 100 тысяч рублей. По 62 500 рублей получат врачи, оказывающие скорую медицинскую помощь, и средний медицинский персонал, оказывающий специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях.

Приложение № 3

Третье приложение предусматривает, в частности, выплаты для биологов (32 789 рублей), водителей скорой медицинской помощи (6557 рублей), буфетчиков (9836 рублей) и других категорий.

Порядок и условия осуществления этих выплат будет утверждать Министерство здравоохранения Новосибирской области. Контролировать исполнение этого постановления будет заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Ранее Минздрав НСО отказался назвать НГС число медиков, которые получат выплаты за работу с заражёнными коронавирусом.

Своё мнение о выплатах от Путина НГС высказывал работник скорой медицинской помощи.

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