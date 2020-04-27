Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах медикам и иным работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом: они будут получать примерно от 6,5 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц.
Часть денег будет выплачиваться из федерального бюджета, часть — из регионального.
Так правительство постановляет:
— Установить на период с 30 января 2020 года по 30 июня 2020 года выплаты стимулирующего характера, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с учетом районного коэффициента по категориям, в размере согласно приложению
Публикуем тексты постановлений и приложений — их можно скачать и почитать.
Например, согласно первому приложению, больше всего денег получат врачи, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе врачи-инфекционисты, врачи-анестезиологи-реаниматологи, —
Также у постановления есть ещё два приложения с разными категориями сотрудников, которым положены выплаты, — их также можно скачать ниже.
По данным второго приложения, самая большая сумма выплат у врачей, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, — 100 тысяч рублей. По
Третье приложение предусматривает, в частности, выплаты для биологов (
Порядок и условия осуществления этих выплат будет утверждать Министерство здравоохранения Новосибирской области. Контролировать исполнение этого постановления будет заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
Ранее Минздрав НСО отказался назвать НГС число медиков, которые получат выплаты за работу с заражёнными коронавирусом.
Своё мнение о выплатах от Путина НГС высказывал работник скорой медицинской помощи.