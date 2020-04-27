В Новосибирской области планируют продлить режим дистанционного обучения.
— Нам, наверно, с 1 мая нужно продлевать режим дистанционного образования, — об этом сегодня, 27 апреля, на оперативном совещании сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
С ним согласился министр образования региона Сергей Федорчук.
— Я думаю, нам нужно продлевать, это точно, так как там будут праздничные дни, чтобы каждая образовательная организация в зависимости от своего расписания могла выстроить образовательный процесс. До 15-го, как минимум, надо его продлевать, — сказал руководитель минобра.
Андрей Травников поручил подготовить соответствующее распоряжение.
Министр образования Новосибирской области также сообщил, что сейчас все образовательные организации региона сейчас работают в штатном режиме.
— Скажу, что у нас очно обучаются и работают 498 образовательных организаций, это 38 тысяч 541 ученик. По сравнению с прошлой неделей количество уменьшилось на 40, мы по текущей ситуации принимаем решение и там, где это необходимо, переводим ребят на дистанционный режим. Все остальные ребята — порядка 300 тысяч человек — обучаются дистанционно, — сказал Федорчук.
В детских садах работает 1466 дежурных групп, в них находится 13 тысяч 27 детей.
Также сегодня на оперативном совещании рассказали о том, что в регионе планируют ввести масочный режим.
В Новосибирской области за сутки зафиксировали 42 новых случая коронавируса. Мы следим за ситуацией в нашей онлайн-хронике.