В Новосибирской области с 24 апреля начали выдавать продуктовые наборы для школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также учеников с ОВЗ и детей-инвалидов. Рекомендуемый состав Минобр опубликовал ещё раньше. Новосибирцы показали, что в итоге оказалось в их пакетах.
Многим выдали продуктов пока только на две недели, но некоторые получили сразу на месяц. При этом состав сухпайка иногда меняется от школы к школе.
Наши читатели рассказали нам о наборах, которые им выдали - в нашей подборке вы можете увидеть фото реальных наборов.
— Гимназия № 13, Достоевского 77. Я посчитала: 720 рублей разделить на 12 дней, то будет по 60 рублей в день. Именно так же мы получали питание и в школе. Набор достойный по сравнению с некоторыми регионами, о которых вы писали ранее, — поделилась свои мнением читательница НГС.
— Сухой паёк получили, но договорилась, что передадут реально нуждающейся семье, про таких в школе руководство всегда знает, сказали передадут. Получали по многодетности. Продукты должны быть «как у всех», я даже смотреть не стала. Организована выдача было четко. По графику. Запускали по одному, очереди не было. Все учителя были в масках. Ручки индивидуально попросили свои принести, но и были ручки в стаканчике на выдаче. Считаю, что учителя большие молодцы! — довольна другая читательница.
— Вот такой продуктовый набор на 12 дней выдали в школе нашим друзьям в Дзержинском районе (рацион завораживает). Ребенок — на бесплатном питании, многодетная семья, возраст 9 лет. Правда, учится он во вторую смену (обед), там меньше на питание выделяется, чем тем, кто с первой (завтрак, обед), — рассказал читатель НГС.
— Получили вчера прод набор, очень странно, что рис и гречка в самоупаковках, а не в производственных, нет десертов типа вафель. Список приложили, общий вес 5,5 вместо 11 как заявлено в родительском чате, — недовольна читательница НГС.
— Получили вчера социальную помощь для ребёнка-инвалида, школа 152. На 10 учебных дней. Довольны. Мы думали, что будет хуже, — прислала фото читательница.
— 177 школа, 11 лет, ребёнок-инвалид. У нас половины продуктов не хватает. Это всё. В департаменте образования сказали разбирайтесь с директором сами, — возмущена читательница НГС.
Большинство наборов в Новосибирске выдаются на 12 учебных дней — то есть за две недели.
— Довольны набором. Лучше, чем ничего. Вчера классная написала, что на этой неделе еще один набор дадут, — объяснила читательница НГС
— У нас в семье трое детей и двое школьников. Вот такие продукты мы получили у себя. Рыбных и мясных консерв, у нас почему-то не оказалось, — недоумевает читатель НГС. — Как они сказали — этот паек выдан на период учебных дней, которые отучились дети. Дочь учится на шестидневке, ей чуть больше. Сын на пятидневке, ему поменьше.
— Сухпаек. Ребенок с ОВЗ. За апрель, — прислала фото в редакцию НГС читательница, которая получила набор в школе №91.
— Мы получили наш набор. Немного отличается, но может в следующий раз будет другой. У нас многодетная семья. В данной ситуации без сада и школы мне кажется, что дети только и делают, что едят, — рассказала читательница НГС.
НГС подготовил карточки, в которых показан рекомендуемый состав наборов.
В середине апреля министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, уберут ли физкультуру и музыку из расписания, выведут ли 9 и 11 классы на очное обучение и будут ли доплачивать учителям за дополнительную нагрузку во время дистанционного обучения. Его ответы на вопросы жителей можно почитать здесь.
О том, что происходит в Новосибирске из-за распространения коронавируса, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.
Сегодня стало известно, что в Новосибирской области планируют продлить режим дистанционного обучения.