В Новосибирской области с 24 апреля начали выдавать продуктовые наборы для школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также учеников с ОВЗ и детей-инвалидов. Рекомендуемый состав Минобр опубликовал ещё раньше. Новосибирцы показали, что в итоге оказалось в их пакетах.



Многим выдали продуктов пока только на две недели, но некоторые получили сразу на месяц. При этом состав сухпайка иногда меняется от школы к школе.

Наши читатели рассказали нам о наборах, которые им выдали - в нашей подборке вы можете увидеть фото реальных наборов.