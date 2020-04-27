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Даже состав наборов в разных школах оказался разным

Даже состав наборов в разных школах оказался разным

В Новосибирской области с 24 апреля начали выдавать продуктовые наборы для школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также учеников с ОВЗ и детей-инвалидов. Рекомендуемый состав Минобр опубликовал ещё раньше. Новосибирцы показали, что в итоге оказалось в их пакетах.

Многим выдали продуктов пока только на две недели, но некоторые получили сразу на месяц. При этом состав сухпайка иногда меняется от школы к школе.

Наши читатели рассказали нам о наборах, которые им выдали - в нашей подборке вы можете увидеть фото реальных наборов.

В большинстве школ наборы пока выдали только до 18 апреля

В большинстве школ наборы пока выдали только до 18 апреля

— Гимназия № 13, Достоевского 77. Я посчитала: 720 рублей разделить на 12 дней, то будет по 60 рублей в день. Именно так же мы получали питание и в школе. Набор достойный по сравнению с некоторыми регионами, о которых вы писали ранее, — поделилась свои мнением читательница НГС.

Читательница довольна таким набором

Читательница довольна таким набором

— Сухой паёк получили, но договорилась, что передадут реально нуждающейся семье, про таких в школе руководство всегда знает, сказали передадут. Получали по многодетности. Продукты должны быть «как у всех», я даже смотреть не стала. Организована выдача было четко. По графику. Запускали по одному, очереди не было. Все учителя были в масках. Ручки индивидуально попросили свои принести, но и были ручки в стаканчике на выдаче. Считаю, что учителя большие молодцы! — довольна другая читательница.

В некоторых наборах были продукты на развес, например, в школах Дзержинского района

В некоторых наборах были продукты на развес, например, в школах Дзержинского района

— Вот такой продуктовый набор на 12 дней выдали в школе нашим друзьям в Дзержинском районе (рацион завораживает). Ребенок — на бесплатном питании, многодетная семья, возраст 9 лет. Правда, учится он во вторую смену (обед), там меньше на питание выделяется, чем тем, кто с первой (завтрак, обед), — рассказал читатель НГС.

Продуктовый набор в Ленинском районе

Продуктовый набор в Ленинском районе

— Получили вчера прод набор, очень странно, что рис и гречка в самоупаковках, а не в производственных, нет десертов типа вафель. Список приложили, общий вес 5,5 вместо 11 как заявлено в родительском чате, — недовольна читательница НГС.

Для детей-инвалидов продуктов в наборе больше, чем для ребят из многодетных и малоимущих

Для детей-инвалидов продуктов в наборе больше, чем для ребят из многодетных и малоимущих

— Получили вчера социальную помощь для ребёнка-инвалида, школа 152. На 10 учебных дней. Довольны. Мы думали, что будет хуже, — прислала фото читательница.

Этим продуктовым набором читательница не довольна

Этим продуктовым набором читательница не довольна

— 177 школа, 11 лет, ребёнок-инвалид. У нас половины продуктов не хватает. Это всё. В департаменте образования сказали разбирайтесь с директором сами, — возмущена читательница НГС.

Консервы для ученика-инвалида 177 школы выдали чуть позже

Консервы для ученика-инвалида 177 школы выдали чуть позже

Большинство наборов в Новосибирске выдаются на 12 учебных дней — то есть за две недели.

Этот набор также из Ленинского района

Этот набор также из Ленинского района

— Довольны набором. Лучше, чем ничего. Вчера классная написала, что на этой неделе еще один набор дадут, — объяснила читательница НГС

Набор для двоих школьников. Один ребёнок учиться на 5-дневке, второй — на 6-дневке. Консервы почему-то в сухпаёк не положили

Набор для двоих школьников. Один ребёнок учиться на 5-дневке, второй — на 6-дневке. Консервы почему-то в сухпаёк не положили

— У нас в семье трое детей и двое школьников. Вот такие продукты мы получили у себя. Рыбных и мясных консерв, у нас почему-то не оказалось, — недоумевает читатель НГС. — Как они сказали — этот паек выдан на период учебных дней, которые отучились дети. Дочь учится на шестидневке, ей чуть больше. Сын на пятидневке, ему поменьше.

Продуктовый набор в школе №91

Продуктовый набор в школе №91

Кто-то получил продуктовый набор сразу за апрель

Кто-то получил продуктовый набор сразу за апрель

— Сухпаек. Ребенок с ОВЗ. За апрель, — прислала фото в редакцию НГС читательница, которая получила набор в школе №91.

Некоторые наборы отличаются от рекомендованного списка незначительно

Некоторые наборы отличаются от рекомендованного списка незначительно

— Мы получили наш набор. Немного отличается, но может в следующий раз будет другой. У нас многодетная семья. В данной ситуации без сада и школы мне кажется, что дети только и делают, что едят, — рассказала читательница НГС.

НГС подготовил карточки, в которых показан рекомендуемый состав наборов.

В середине апреля министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, уберут ли физкультуру и музыку из расписания, выведут ли 9 и 11 классы на очное обучение и будут ли доплачивать учителям за дополнительную нагрузку во время дистанционного обучения. Его ответы на вопросы жителей можно почитать здесь.

О том, что происходит в Новосибирске из-за распространения коронавируса, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

Сегодня стало известно, что в Новосибирской области планируют продлить режим дистанционного обучения.

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