За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 42 новых случая коронавируса.
Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
— По коронавирусной инфекции на сегодняшний день зарегистрировано 347 случаев, из них за последние сутки 42. Выписано в общей сложности 39 человек, — резюмировал Хальзов.
Хальзов добавил, что все медицинские учреждения работают в режиме повышенной готовности, продолжает работать санитарная авиация.
Обновлено: в оперативном штабе рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом.
— В отделениях реанимации находятся 34 человека, на ИВЛ – 6 человек. В детскую больницу №3 госпитализировано 75 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 522, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 4 человека – в Черепановскую ЦРБ. 1 – в Усть-Таркскую ЦРБ, — сообщили в региональном оперштабе.
Мы продолжаем следить за ситуацией в городе.
Вчера положительный тест на коронавирус получили ещё 58 новосибирцев — это абсолютный рекорд в городе. Недавно министр здравоохранения региона объяснил, почему в Новосибирске такой всплеск заболевших. Его ответ читайте тут.
Накануне губернатор области подписал документ, разрешающий слежку за новосибирцами на самоизоляции через приложение.
До каких городов и районов в Новосибирской области уже добрался коронавирус — смотрите на этой карте.