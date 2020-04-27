27 апреля понедельник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 74.72
eur 80.25
Тема дня В Новосибирске вводят масочный режим
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 74.72
eur 80.25

Все новости

Все новости
Всего в Новосибирской области было зарегистрировано 347 случаев

Всего в Новосибирской области было зарегистрировано 347 случаев

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 42 новых случая коронавируса.

Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

— По коронавирусной инфекции на сегодняшний день зарегистрировано 347 случаев, из них за последние сутки 42. Выписано в общей сложности 39 человек, — резюмировал Хальзов.

Хальзов добавил, что все медицинские учреждения работают в режиме повышенной готовности, продолжает работать санитарная авиация.

Обновлено: в оперативном штабе рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом.

— В отделениях реанимации находятся 34 человека, на ИВЛ – 6 человек. В детскую больницу №3 госпитализировано 75 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 522, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 4 человека – в Черепановскую ЦРБ. 1 – в Усть-Таркскую ЦРБ, — сообщили в региональном оперштабе.

Мы продолжаем следить за ситуацией в городе.

Вчера положительный тест на коронавирус получили ещё 58 новосибирцев — это абсолютный рекорд в городе. Недавно министр здравоохранения региона объяснил, почему в Новосибирске такой всплеск заболевших. Его ответ читайте тут.

Накануне губернатор области подписал документ, разрешающий слежку за новосибирцами на самоизоляции через приложение.

До каких городов и районов в Новосибирской области уже добрался коронавирус — смотрите на этой карте.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК6
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ6

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (85)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!