Обновлено: в оперативном штабе рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом.

— В отделениях реанимации находятся 34 человека, на ИВЛ – 6 человек. В детскую больницу №3 госпитализировано 75 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 522, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 4 человека – в Черепановскую ЦРБ. 1 – в Усть-Таркскую ЦРБ, — сообщили в региональном оперштабе.

Мы продолжаем следить за ситуацией в городе.

Вчера положительный тест на коронавирус получили ещё 58 новосибирцев — это абсолютный рекорд в городе. Недавно министр здравоохранения региона объяснил, почему в Новосибирске такой всплеск заболевших. Его ответ читайте тут.

Накануне губернатор области подписал документ, разрешающий слежку за новосибирцами на самоизоляции через приложение.



До каких городов и районов в Новосибирской области уже добрался коронавирус — смотрите на этой карте.

