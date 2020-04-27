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Недавно в Новосибирской области отравились 13 школьников — они съели крысиный яд, который принёс один из учеников, и попали в больницу.