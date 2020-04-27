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Один человек находится в тяжёлом состоянии в больнице

Один человек находится в тяжёлом состоянии в больнице

Сегодня, 27 апреля, стало известно об отравлении семи человек неизвестной жидкостью на полигоне твёрдых бытовых отходов в Черепановском районе Новосибирской области.

Об этом сообщил на оперативном совещании в Правительстве НСО начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

— Отравление семи человек неизвестной жидкостью на полигоне твёрдых бытовых отходов в Черепановском районе Новосибирской области. Шесть человек погибло, один человек в тяжёлом состоянии доставлен в медучреждение, — подчеркнул Орлов.

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Недавно в Новосибирской области отравились 13 школьников — они съели крысиный яд, который принёс один из учеников, и попали в больницу.

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ЧерепановоМЧСотравление
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