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Тема дня В Новосибирске вводят масочный режим
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В Новосибирской области вводят масочный режим. Объясняем, что это значит

Губернатор НСО Андрей Травников велел подготовить соответствующий приказ

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А какую маску выберете вы?

А какую маску выберете вы?

В Новосибирской области подготовят распоряжение об обязательном масочном режиме.

Об этом во время оперативного совещания сегодня, 27 апреля, сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Попрошу сегодня подготовить соответствующее распоряжение, я его подпишу немедленно, о введении обязательного режима ношения масок при посещении жителями Новосибирской области, гражданами, которые здесь у нас находятся, магазинов, других объектов с массовым скоплением людей и общественного транспорта, — сказал губернатор, обращаясь к министру здравоохранения НСО Константину Хальзову.

На прошлой неделе о возможном введении масочного режима говорил заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов. По его словам, этот вопрос прорабатывали в рамках профилактических мер.

Ранее МЧС рекомендовал не носить маски на улице, потому что это не целесообразно.

Будете ли вы носить маску?

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