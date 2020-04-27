В Новосибирской области вводят масочный режим. Объясняем, что это значит

В Новосибирской области подготовят распоряжение об обязательном масочном режиме.
Об этом во время оперативного совещания сегодня, 27 апреля, сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
— Попрошу сегодня подготовить соответствующее распоряжение, я его подпишу немедленно, о введении обязательного режима ношения масок при посещении жителями Новосибирской области, гражданами, которые здесь у нас находятся, магазинов, других объектов с массовым скоплением людей и общественного транспорта, — сказал губернатор, обращаясь к министру здравоохранения НСО Константину Хальзову.
На прошлой неделе о возможном введении масочного режима говорил заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов. По его словам, этот вопрос прорабатывали в рамках профилактических мер.
Ранее МЧС рекомендовал не носить маски на улице, потому что это не целесообразно.