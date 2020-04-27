Утром 27 апреля, в Кировском районе Новосибирска на пересечении улиц Ватутина и Немировича-Данченко автомобиль перевернулся на бок.

Как сообщил в редакцию НГС очевидец Роман, это случилось около 7 часов. Рядом с перевернувшимся автомобилем стоит Toyota RAV4.

На дороге образовалась пробка. По данным сервиса 2ГИС, труднее всего движение на улице Немировича-Данченко.