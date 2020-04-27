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В аварии никто не пострадал&nbsp;в это воскресенье, 19 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался сначала в припаркованную Toyota Vitz, а затем перевернулся на бок.

В аварии никто не пострадал в это воскресенье, 19 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался сначала в припаркованную Toyota Vitz, а затем перевернулся на бок.

Утром 27 апреля, в Кировском районе Новосибирска на пересечении улиц Ватутина и Немировича-Данченко автомобиль перевернулся на бок.

Как сообщил в редакцию НГС очевидец Роман, это случилось около 7 часов. Рядом с перевернувшимся автомобилем стоит Toyota RAV4.

На дороге образовалась пробка. По данным сервиса 2ГИС, труднее всего движение на улице Немировича-Данченко.

В воскресенье 19 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался сначала в припаркованную Toyota Vitz, а затем перевернулся на бок.

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