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Ночью над Новосибирском взошли Венера и Луна — 7 завораживающих кадров

Новосибирцы прислали в редакцию фото тонкого серпа Луны и приблизившейся к нему Венеры

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В более темном небе можно было увидеть пепельный свет Луны

В более темном небе можно было увидеть пепельный свет Луны

Ночью с 26 на 27 апреля в небе над Новосибирском можно было увидеть сближение серпа молодой Луны и Венеры. Новосибирцы начали делиться впечатляющими фотографиями ночного неба в соцсетях и присылать их в редакцию.

— Серп молодой Луны и маленький серпик Венеры (при хорошем зрении его можно разглядеть и невооруженным взглядом) расположились совсем недалеко друг от друга и представляют весьма завораживающую картинку. В более темном небе наблюдателю также будет интересен хорошо различимый пепельный свет Луны, — сообщили накануне в группе Большого новосибирского планетария во «ВКонтакте».

Сближение можно было увидеть невооруженным глазом

Сближение можно было увидеть невооруженным глазом

Венера и Луна на закатном небе&nbsp;

Венера и Луна на закатном небе 

Луна является вторым по яркости светилом после Солнца, Венера – третьим

Луна является вторым по яркости светилом после Солнца, Венера – третьим

А так увидели сближение жители Северо-Чемского жилмассива&nbsp;

А так увидели сближение жители Северо-Чемского жилмассива 

Его можно было увидеть из окна квартиры&nbsp;

Его можно было увидеть из окна квартиры 

В начале апреля новосибирец Руслан Рахимчанов сфотографировал необычное небесное явление — прохождение Венеры на фоне скопления Плеяд. Посмотреть фото можно тут.

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