Ночью над Новосибирском взошли Венера и Луна — 7 завораживающих кадров

Ночью с 26 на 27 апреля в небе над Новосибирском можно было увидеть сближение серпа молодой Луны и Венеры. Новосибирцы начали делиться впечатляющими фотографиями ночного неба в соцсетях и присылать их в редакцию.

— Серп молодой Луны и маленький серпик Венеры (при хорошем зрении его можно разглядеть и невооруженным взглядом) расположились совсем недалеко друг от друга и представляют весьма завораживающую картинку. В более темном небе наблюдателю также будет интересен хорошо различимый пепельный свет Луны, — сообщили накануне в группе Большого новосибирского планетария во «ВКонтакте».

