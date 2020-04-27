Стало известно, когда в России начнут работать призывные комиссии

В воскресенье Минобороны опубликовало бюллетень, в котором названа дата начала работы призывной комиссии. Это 6 мая. А отправлять россиян в армию начнут с 20 мая.



— По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации, возглавляемых высшими должностными лицами, комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая, — сообщили в Минобороны.



Комиссариаты сейчас работают в условиях усиленного противоэпидемического режима. Военкоматы уточняют необходимые о призывниках данные онлайн.