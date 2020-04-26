По данным оперативного штаба на воскресенье, 26 апреля, в Новосибирской области зафиксировано ещё
Рассказываем, что ещё произошло в Новосибирске и в мире за прошедшие сутки:
- за последние сутки в России зафиксирован
6361 новыйслучай коронавируса. Страна побила свой рекорд по числу заражённых;
- глава регионального Минздрава объяснил, почему в Новосибирске рекордный всплеск заболевших коронавирусной инфекцией;
- Правительство РФ поручило подготовить план по снятию ограничений с бизнеса, введенных из-за COVID-19;
- показываем в одной гифке, как выглядят больничные боксы, где лежат новосибирцы с коронавирусом;
- губернатор Андрей Травников подписал постановление о том, что за людьми, которым предписан режим самоизоляции, теперь будут следить через мобильное приложение. Здесь — 7 самых говорящих комментариев читателей НГС по поводу этой новости;
- в новосибирских парках появились наряды полиции. Служители закона убеждают горожан воздержаться от прогулок на свежем воздухе;
- восемь новосибирцев поделились историями о том, как они остались без работы и средств к существованию в период самоизоляции.
- туристы, застрявшие в Индии, рассказали о карантине, перспективах вернуться в Россию и позиции властей;
- все священники Киево-Печерской лавры заразились COVID-19.
НГС продолжает вести онлайн-трансляцию обо всем, что происходит в Новосибирске.