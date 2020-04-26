По данным оперативного штаба на воскресенье, 26 апреля, в Новосибирской области зафиксировано ещё 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией — это новый рекорд. Теперь в регионе 305 пациентов с подтверждённым диагнозом, 39 из которых поправились и четверо скончались.

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