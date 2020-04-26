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В регионе уже 305 пациентов с подтверждённым диагнозом

В регионе уже 305 пациентов с подтверждённым диагнозом

По данным оперативного штаба на воскресенье, 26 апреля, в Новосибирской области зафиксировано ещё 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией — это новый рекорд. Теперь в регионе 305 пациентов с подтверждённым диагнозом, 39 из которых поправились и четверо скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в Новосибирске и в мире за прошедшие сутки:

НГС продолжает вести онлайн-трансляцию обо всем, что происходит в Новосибирске.

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коронавирус в Новосибирске
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