Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат из-за коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Ранее отрасль вошла в перечень наиболее пострадавших из-за эпидемии сфер. Компании из этого списка имеют право на государственную помощь.
«Утвердить прилагаемые правила предоставления в
При этом на субсидии могут рассчитывать только те компании, информация о которых внесена в единый федеральный реестр туроператоров.