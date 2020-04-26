Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат из-за коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Ранее отрасль вошла в перечень наиболее пострадавших из-за эпидемии сфер. Компании из этого списка имеют право на государственную помощь.

«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.