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Сейчас это два самых ярких объекта на ночном небе

Сейчас это два самых ярких объекта на ночном небе

Сегодня ночью, 26 апреля, можно будет увидеть сближение Венеры и Луны. Об этом сообщили сотрудники новосибирского планетария.

— Серп молодой Луны и маленький серпик Венеры (при хорошем зрении его можно разглядеть и невооруженным взглядом) расположились совсем недалеко друг от друга и представляют весьма завораживающую картинку. В более темном небе наблюдателю также будет интересен хорошо различимый пепельный свет Луны, — поделились они в группе Большого новосибирского планетария ВКонтакте.

Если вдруг вы решите сегодня сфотографировать Венеру и Луну, то присылайте нам фото по номеру +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber и Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

15 апреля, новосибирцу Антону Волкову удалось запечатлеть большую Венеру на ночном небе при помощи цифрового фотоаппарата. Свои снимки он опубликовал у себя в соцсети «ВКонтакте».

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ВенераЛунаночное небо
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