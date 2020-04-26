Сегодня ночью, 26 апреля, можно будет увидеть сближение Венеры и Луны. Об этом сообщили сотрудники новосибирского планетария.



— Серп молодой Луны и маленький серпик Венеры (при хорошем зрении его можно разглядеть и невооруженным взглядом) расположились совсем недалеко друг от друга и представляют весьма завораживающую картинку. В более темном небе наблюдателю также будет интересен хорошо различимый пепельный свет Луны, — поделились они в группе Большого новосибирского планетария ВКонтакте.



Если вдруг вы решите сегодня сфотографировать Венеру и Луну, то присылайте нам фото по номеру +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber и Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.