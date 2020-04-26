Сегодня вечером, 26 апреля, новосибирские автомобилисты пожаловались на огромный затор на Гусинобродском тракте от села Плотниково до самого города. Информация об этом появилась в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчики ссылались на то, что пробка образовалась из-за дорожных работ, которые «ведутся с организацией реверсивного движения», и плохого состояния дорог. Однако в территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области эту информацию подтвердить не смогли — в ведомство она не поступала.

