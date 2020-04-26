В Киево-Печерской лавре COVID-19 заразились все священники, пишет РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополита Климента.

По словам митрополита, также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек. Большинство клириков идут на поправку. Три человека скончались.

Карантин в Киево-Печерской лавре действует три недели — его ввели 5 апреля после обнаружения первых заболевших. 12 апреля в Александровскую больницу Киева — именно туда привозят большую часть пациентов, больных коронавирусной инфекцией, — доставили настоятеля лавры митрополита Павла. Сейчас его выписали из больницы, он здоров.