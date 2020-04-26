Новосибирский оркестр записал квартет Шостаковича на удалёнке

На сервисе Youtube опубликовано видео, на котором 16 новосибирских музыкантов одновременно исполняют произведение Дмитрия Шостаковича, находясь каждый у себя дома.
Видео размещено на канале Jk Lermark и называется Bright Bows — Quarantine. На нем муниципальный камерный оркестр «Блестящие смычки» под управлением заслуженного деятеля искусств России Марины Кузиной исполняет вторую часть Струнного квартета
В записи приняли участие 16 музыкантов, находящихся, судя по всему, каждый у себя дома. Это обстоятельство не помешало им сыграть довольно сложное произведение вместе.
Совместное исполнение музыкальных произведений, когда каждый из музыкантов видит перед собой только экран компьютера или вообще смартфона — популярный современный тренд. Таким образом артисты пытаются подбодрить сидящих на карантине поклонников и развлечься сами. Так, например, по призыву екатеринбургского портала E1.RU лидеры группы «Чайф »Владимир Шахрин и Владимир Бегунов вместе другими горожанами спели вместе в онлайне свою песню «Оранжевое настроение».