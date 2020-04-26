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Культура

Новосибирский оркестр записал квартет Шостаковича на удалёнке

16 музыкантов исполнили сложное произведение вместе, находясь у себя дома

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На сервисе Youtube опубликовано видео, на котором 16 новосибирских музыкантов одновременно исполняют произведение Дмитрия Шостаковича, находясь каждый у себя дома.

Видео размещено на канале Jk Lermark и называется Bright Bows — Quarantine. На нем муниципальный камерный оркестр «Блестящие смычки» под управлением заслуженного деятеля искусств России Марины Кузиной исполняет вторую часть Струнного квартета № 8 Дмитрия Шостаковича.

В записи приняли участие 16 музыкантов, находящихся, судя по всему, каждый у себя дома. Это обстоятельство не помешало им сыграть довольно сложное произведение вместе.

Совместное исполнение музыкальных произведений, когда каждый из музыкантов видит перед собой только экран компьютера или вообще смартфона — популярный современный тренд. Таким образом артисты пытаются подбодрить сидящих на карантине поклонников и развлечься сами. Так, например, по призыву екатеринбургского портала E1.RU лидеры группы «Чайф »Владимир Шахрин и Владимир Бегунов вместе другими горожанами спели вместе в онлайне свою песню «Оранжевое настроение».

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удалёнкамузыка
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