За последние сутки, с 25 по 26 апреля, в регионе выявили 58 заболевших COVID-19 — это абсолютный рекорд за все время циркуляции вируса в Новосибирской области. В чем причина такого взрывного роста, объяснил глава регионального Минздрава Константин Хальзов.
По словам министра, это произошло из-за того, что медики стали проводить больше тестов.
— Мы тестируем весь круг контактов каждого нового пациента. Выявляем большое количество бессимптомных. Всех этих людей изолируем, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Делаем тесты их кругу контактов. Также стараемся обследовать как можно больше пациентов с симптомами ОРВИ, — цитирует министра оперштаб.
Например, в Черепановском районе после выявления пациентки с коронавирусом протестировали весь круг её контактов и зарегистрировали ещё 11 заболевших. Хотя пациентка скончалась, причиной смерти стала не инфекция, а инфаркт миокарда, подчёркивается в сообщении оперштаба.
Где в Новосибирске сдать анализ на коронавирус, сколько ждать результатов и можно ли скрыть диагноз — объясняем в 5 простых карточках.
До этого министр говорил, что случаи бессимптомного заболевания коронавирусной инфекцией выявляются в Новосибирской области всё чаще и чаще. Подробнее об этом читайте тут.
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